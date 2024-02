Tebas: "Hay un 99% de posibilidades de que Mbappé vaya al Madrid"

Javier Tebas ha confirmado que Kylian Mbappé está muy cerca de fichar por el Real Madrid. El anuncio de su marcha del PSG fue un bombazo en España y Tebas no duda en que va a ser una gran noticia para el fútbol español.

En una entrevista para l'Équipe, Tebas ha hablado sobre la estrella del PSG Kylian Mbappé y su futuro. Según el presidente de la Liga, "hay un 99% de posibilidades de que Mbappé fiche por el Real Madrid".

Tebas lo ha considerado uno de los mejores jugadores del mundo. "Es uno de los mejores jugadores del mundo. Desde mi punto de vista, Bellingham, Haaland y Mbappé son los tres jugadores más dominantes del planeta, y dos de ellos están en el Real Madrid".

Además, Tebas ha reconocido que la salud económica del Real Madrid es buena y no deberá vender a nadie para traerlo. "Su estrategia no es a corto plazo. No tienen que vender a nadie para permitirse a Mbappé. De verdad que no". Hace unos días la Liga sacó el límite salarial de este mercado de invierno, que confirma que el del Madrid está en 727M.

Mala relación con Florentino

En referencia a la Superliga y a su relación con Florentino, Tebas ha explicado que "el presidente y el director general son muy buenos gestores, pero son muy malos cuando quieren organizar nuevas competiciones (sobre la Superliga)".

También ha añadido que Florentino "hace tres años que no habla conmigo. Pero estoy encantado de que hayan fichado a Mbappé y de que el Real Madrid haga este tipo de fichajes para construir un equipo de esta talla".

Tebas ha tejido alianzas con Nasser Al-Khelaïfi para luchar contra la Superliga, y ha reiterado que es un proyecto "que no tendrá éxito". Sobre el futuro de la Ligue 1 ha comentado que "debe mejorar su marca" y que "la estrategia debe pensarse a medio y largo plazo".