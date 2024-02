El PSG no encuentra recambio a Mbappé

Entre los nombres sugeridos para sustituir al francés no emergen jugadores que estén liderando los mejores ataques del fútbol europeo. El proceso es difícil. Osimnhen, del Nápoles, es uno de los jugadores que más se ha relacionado con el PSG, pero su rendimiento este curso con los italianos está lejos de la excelencia. Otro potencial recambio, Rashford, ha bajado mucho tras su extraordinaria campaña el curso anterior. En París insisten que la nueva estrella será el bloque.

El París Saint-Germain (PSG) se enfrenta a un dilema complicado. Otros ya pasaron por su situación. Y no es sencillo. El equipo galo ya sabe que Kylian Mbappé dejará la plantilla parisina en cuestión de meses. Una despedida en la que los focos ahora se centran en otra dirección. Todos miran a Madrid para saber si, finalmente, el Santiago Bernabéu será su nuevo destino. Pero el adiós de ‘la Tortuga’ dejará un boquete difícil de rellenar al otro lado de la noticia. En El Parque de los Príncipes ya están buscando recambio al delantero. Y por ahora, no lo están encontrando.

Al menos los jugadores que suenan en el horizonte galo no dan el rendimiento que se espera de todo un reemplazo para Mbappé. El ejemplo más claro es el de Victor Osimhen. El delantero nigeriano del Nápoles (25 años) ya no es el futbolista que la pasada temporada impresionó a Europa con un rendimiento excelso tanto en la Serie A como en la Champions. Un poderío que no sólo reflejaban los números (26 goles en el Calcio, cinco en Europa), sino también su juego, cargado de fuerza, vigor e ímpetu. Ahora el ariete africano no da tanto miedo.

Apenas suma nueve dianas (siete en Serie A, dos en Champions) y aunque en la ida de octavos aguó la noche al Barça (hizo el 1-1) no es, ni de lejos, la bestia futbolística que aparentaba. Sea como fuere, las apuestas de fútbol de Betfair tienen claro que terminará en París, con una probabilidad implícita del 34,7% a que firmará por el PSG, por delante de otros cantos de sirena, como los del Chelsea, Arsenal o Liverpool.

Rashford, intermitencia… ¿rumbo al PSG?

En la Premier League precisamente podría encontrar el PSG a otro jugador al que ya se le coloca como futuro reemplazo de Mbappé. Es Marcus Rashford, atacante de un Manchester United de perfil futbolístico relativamente similar a Mbappé, al que, como al galo, le gusta arrancar desde posiciones de banda para acabar rematando en todo el frente de ataque. Rápido y con desborde, que sus estilos sean similares no significa que uno esté a la altura del otro.

El talento inglés (26 años) vive en una montaña rusa de sensaciones. Casii como las temporadas de su Manchester United. La pasada fue, para el ‘10’ de los ‘red devils’ excelente en números personales: hizo 30 dianas y dio 9 asistencias en 56 partidos disputados.

Pero no estuvo, con todo, a la altura en los momentos clave de una temporada que, como en cursos anteriores, parecía ser la de la eclosión del inglés… pero sin éxito. En la actual campaña aquel rendimiento ha desaparecido y apenas suma cinco goles y cinco asistencias. Números similares a los de su temporada 2021-2022. La intermitencia está empezando a ser nota predominante en un jugador del que, en París, tienen duda que pudiera ser reemplazo real de Mbappé.

El equipo es la estrella

Por eso Luis Enrique y el entorno galo está empezando a deslizar una idea: el colectivo es lo importante. Frente a un equipo que ha vivido en la última década del ‘coleccionismo’ de estrellas, ahora se pretende armar un bloque en torno a jugadores de alta talla mundial, pero no galácticos, como ocurrió en las dos últimas campañas en los que la presencia de Messi, Neymar y Mbappé, lejos de llevar lejos al equipo, le dio el mismo resultado.

Ahora sin los dos primeros, el PSG (que sufrió en la fase de grupos ante Newcastle, Milan y Borussia Dortmund) parece estar siendo más sólido y solidario en torno a figuras de alta calidad (Dembélé, Barcola, Kolo Muani, Asensio, Ramos, Kang-In…), pero menor estatus. El plan es que el equipo sea el que reemplace a Mbappé.

Un proceso que ya probó el Real Madrid tras la salida de Cristiano Ronaldo y que, periodo de transición mediante, logró con la eclosión de Vinicius, el apoyo de Benzema y las posteriores llegadas de Bellingham o Rodrygo, entre otros. En el lado opuesto, el caso del FC Barcelona, que todavía intenta recuperarse de la salida de Messi sin encontrar reemplazo ni en lo individual, ni en lo colectivo.