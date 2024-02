El problema que le viene al Madrid con Mbappé

Todos los caminos conducen a que Kylian Mbappé se convertirá en nuevo jugador del Real Madrid. El futbolista ya ha comunicado al Paris Saint-Germain que no renovará su contrato y, por lo tanto, no continuará en el Parque de los Príncipes la próxima temporada. El Santiago Bernabéu se antoja como su nuevo destino, aunque antes de debutar oficialmente, deberá solventar una difícil papeleta con su nuevo club.

Este 2024 es año de Eurocopa y las selecciones participantes disputarán el torneo en Alemania desde el 14 de junio que arranca el primer encuentro hasta el 14 de julio en el que está programada la gran final en el Estadio Olímpico de Berlín. Los jugadores de los combinados que más lejos lleguen -entre los que Francia tiene altas posibilidades- regresarán a las dinámicas de sus clubes más tarde. Las vacaciones, evidentemente, no se perdonan.

Ahora bien, cada año que hay Eurocopa, también hay Juegos Olímpicos, que se llevarán a cabo entre el 24 de julio y el 11 de agosto. Prácticamente, solapándose con la Eurocopa y con el inicio de LaLiga.

Este año, las olimpiadas se disputarán en París, la ciudad en la que nació Mbappé y en la que ha estado jugando en la élite futbolística durante las últimas temporadas. Su presencia en el combinado francés para esta cita no es tan solo un rumor, va mucho más allá.

Una cuestión de estado

El rotativo galo 'L'Équipe' ya informó hace algunos días que la intención de la FFF es la de convocar a Kylian Mbappé, Antoine Griezmann y Rapaël Varane para los Juegos Olímpicos; siendo el primero uno de los candidatos a a ser el abanderado del país durante la jornada de inauguración. Recordamos que esto es posible, dado que cada país puede convocar hasta a tres futbolistas mayores de 21 años para la cita olímpica.

Para ello, el jugador y su correspondiente club deberán llegar a una entente. Los Juegos Olímpicos, para el fútbol, no están al amparo de la FIFA, sino del COI. Es decir, son los clubes los que deciden si ceden a sus jugadores o no y no tienen la obligación de hacerlo. Así pues, son los futbolistas los que tienen que negociar con la entidad que les paga.

“Todo el mundo sabe que siempre he soñado con jugar en los Juegos Olímpicos. Después, no depende de mí, hay muchos parámetros en juego”, dijo Mbappé recientemente en los medios franceses al respecto de la situación; mientras que Thierry Henry, seleccionador francés sub-21 apuntó lo siguiente: “Digamos que yo quiero a un jugador y su club actual acepta. Si es traspasado en verano, ¿quién dice que su nuevo club querrá cederlo? No sé dónde acabará, pero el club tendrá algo que decir. Aún no he contactado con él”.

La gira, en el aire

Se tratará de un verano complicado para los grandes clubes europeos, dado que un alto porcentaje de su plantilla regresarán con la pretemporada ya comenzada. Si a esto, además, le sumamos los Juegos Olímpicos, se solapará con el inicio de las competiciones domésticas.

A todo este contexto hay que añadir que la presencia de Mbappé en una gira de pretemporada puede condicionar y cambiar los ingresos de su futuro club. No es lo mismo ir a Estados Unidos con el crack francés como reclamo que sin él.

Según informa 'As', en los dos últimos veranos el Madrid ingresó 12 y 15 millones respectivamente por jugar cuatro partidos en las dos giras. Con Kylian, la cifra podría aumentar ostensiblemente. Una auténtica patata caliente.