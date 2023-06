Sigue en directo el acto de despedida de Benzema del Real Madrid

Florentino Pérez: "Has defendido los valores del Madrid. Has sido un ejemplo en todo. Hoy dejas el Madrid con el cariño de todo el mundo".

12:17

Florentino Pérez: "Te hemos visto hacer cosas increíbles y eso es algo que no olvidaremos jamás. Todos estamos muy orgullosos de ti. Llegaste joven y te has convertido en una de nuestras grandes leyendas. Con tu forma de entender el fútbol, tus goles... Has conseguido emocionarnos. Has sido y eres un futbolista diferente. Algunos tardaron en entenderte".