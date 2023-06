Benzema, adiós a un '9' insólito: lo que pierde el Madrid y por qué se habla de cambio de ciclo

Benzema desafió las costumbres del Bernabéu por sentirse "un 9 con alma de 10" Se va con 25 títulos tras una carrera marcada por la reinvención y el espíritu de supervivencia

Se va Karim del Madrid como llegó: con ese aura de enigma que acompaña a su fútbol y a su figura. Se marcha con 36 años antes de que el fútbol lo retire a él. Y lo hace tras una carrera marcada por la reinvención y el espíritu de supervivencia. Benzema llegó hace 14 años pero solo aparcó la desconfianza del Bernabéu en sus últimas temporadas.

El francés desafió las costumbres del Bernabéu. Benzema no era un 9 clásico; estaba más preocupado por el juego que por marcar. Peor aún: parecía haber nacido para jugar en el Barça. "Quiero hacer cosas bonitas en el juego: meter goles, dar asistencias, un poco de todo. La gente a un delantero le pide goles, pero yo creo que soy un '9' con alma de 10", dijo en 2019.

Benzema estuvo durante mucho tiempo bajo sospecha. Para entender su evolución en el Madrid hay que recordar dos nombres: Higuaín y Cristiano. La presencia del argentino animó el debate sobre el perfil de 9 que tenía que tener el Madrid. Mourinho fue el primero en fomentar la discusión. El portugués nunca disimuló sus preferencias por el argentino. "Si no tienes un perro para ir a cazar y tienes un gato, pues vas con el gato, porque solo no puedes ir".

"Cambié mi juego para jugar con Cristiano"

La salida del argentino, cansado de competir con Benzema, tampoco aclaró el camino para el francés. Karim era titular pero los elogios eran para Cristiano, goleador insaciable, que siempre pensó más en términos individuales que colectivos. Lejos de rebelarse, Benzema aceptó su papel con deportividad.

"Estaba él para meter los goles, cambié mi juego para jugar con él. En Lyon jugaba de otra manera. Ahora estoy libre en el campo, me gusta tocar el balón. Con Cristiano cambié, jugué para él. Tenía un chico que metía el doble o triple de los goles y te tienes que adaptar. Yo pensé que no pasaba nada, que tenía que cambiar mi juego, dar más asistencias. Dejé de lado mi alma de querer meter goles", reconoció en una entrevista con Valdano.

El adiós de Cristiano supuso el comienza de su era más goleadora. Benzema dio un paso adelante, pero sin perder su mejor arma: su cabeza. "El fútbol son emociones. No me puedo quedar quieto y esperar a que el balón llegue. Yo antes de tocar el balón ya me imagino muchas cosas que voy a hacer. Cuando el balón viene ya sé que vamos a hacer. Por eso siempre estoy delante del defensor, no me puede coger. La clave es pensar antes".

Su mejor versión llegó la temporada pasada. Él lideró al Madrid en la Champions a base de goles, pero con un peso en el juego comparable al de los centrocampistas más determinantes de la competición. El Balón de Oro 2022 fue el colofón y hasta Florentino, que siempre lo tuvo por uno de sus favoritos, sacó el móvil para captar el momento.

Las lesiones han sido su cruz esta temporada. El francés se va tras 14 temporadas en el Madrid. Lo hace después de marcar una época y redefinir la figura del '9'. Su dimensión ha sido tan grande (25 títulos, cinco Champions) que en Madrid temen el final de un ciclo.