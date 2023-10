Sergio Ramos para frenar al líder

Diego Alonso debuta a lo grande en el banquillo sevillista y deposita en el central ex del Real Madrid toda su confianza Ancelotti recupera a Alaba, pierde a Ceballos, y sigue sin Güler y Nacho, para ganar y llegar líder al Clásico

Diego Alonso debuta a lo grande en el banquillo del Sevilla recibiendo al Real Madrid en el Sánchez Pizjuán. Una puesta de largo de doble filo para el técnico uruguayo, que puede salir por la puerta grande o corneado en su primer capotazo en LaLiga. Para orientarle tiene a Sergio Ramos, que conoce al rival con los ojos cerrados después de 16 años defendiendo su camiseta y en el que deposita toda su confianza: “Es un jugador muy importante. Lo hemos visto especialmente bien. Implicado y con ganas de trabajar. A Sergio lo que le mueve es competir. Contra el Real Madrid y contra cualquier otro rival. Es un chico simple y humilde. De la tierra”.

El objetivo que Ancelotti ha transmitido a su vestuario es llegar líder al Clásico del próximo sábado. El italiano aseguró que los 12 internacionales están en condiciones de jugar. Tendrá donde elegir para poner un once competitivo en una semana difícil en la que defiende el liderato de Liga y de Champions.

La mejor noticia es que recupera a Alaba con Nacho sancionado. No convocó a Güler, que sigue con una mini pretemporada para dejar atrás sus problemas físicos pese a tener ya el alta médica, y pierde a Ceballos por problemas musculares. El italiano dio a entender que no se guardará nada y pondrá lo mejor que tiene para sumar tres puntos que le mantendrían primero y visitar por delante al Barça la semana que viene.

Diego Alonso tampoco ha tenido demasiado tiempo para trabajar y sacar de la zanja a las primeras de cambio a un equipo rodeado de exigencias. Un equipo con buenos jugadores y diseñado para competir, que se esfuerzan por abandonar la mediocridad.

Todos a una

“Durante la semana y media que hemos estado trabajando, hemos mostrado a los futbolistas una idea y que todos vayamos a por una”, desvelaba el técnico uruguayo, que confirmaba tener a “todos los futbolistas disponibles”.

La incógnita en torno a las ideas tácticas de Diego Alonso es si recurrirá a los tres centrales, como hizo dirigiendo a Uruguay durante el pasado Mundial, o si respetará el trabajo de Mendilibar, que nunca utilizó esa opción, y cuya “herencia hay que aprovechar”.

Ancelotti tampoco puede estar tranquilo tras los antecedentes del año pasado, un arranque de curso primoroso para acumular suspensos que le dejaron sin Liga y sin Champions. El italiano no supo gestionar las rotaciones con sus internacionales y se cayó con todo el equipo. Como todo es cíclico, la situación vuelve a ser la misma y por lo que dijo ayer no tiene intención de reservar nada.

Rotaciones

Podría dar algún descanso a los más castigados. Tchouameni, Carvajal, Valverde y Rodrygo son los más cargados, además de Rudiger, líder destacado de la plantilla en minutos y partidos, pero el italiano solo tiene al alemán y a Alaba para ocupar el eje de la defensa y no le dará descanso. Por el contrario, Kroos, Lucas Vázquez y Brahim no sufrieron el ‘Virus FIFA’ y podrían aparecer en el once inicial.

Los tres puntos son igual de importantes para ambos equipos, pese a jugar en Ligas diferentes en este momento. Eso supone convivir con la presión, algo inherente a equipos como el Sevilla o el Real Madrid.

Los hispalenses navegan huyendo del hundimiento, están a dos puntos del descenso. Los merengues han volado por encima del resto, pero necesita dosificar gasolina para no cometer el mismo error de hace un año. Alonso tiene la desventaja de averiguar por sí mismo dónde está cada jugador de la plantilla de la que dispone tras una semana y media entrenando al grupo.

Ancelotti tiene todos los datos de los suyos, su trabajo es manejarlos con habilidad para mantener una velocidad de crucero suficiente para no ser alcanzado por sus perseguidores. Tropezar en la misma piedra rebajaría la confianza que filtran desde el club hacia su trabajo.

En racha

El Sánchez Pizjuán también juega, aunque el Real Madrid no es de los equipos a los que no se intimida desde la grada. De hecho, ha ganado en sus últimas cuatro visitas y si repite será la primera vez que lo consiga.

Diego Alonso ha llegado precisamente para acabar con las dudas que tienen atenazados a los jugadores, y para despojarse de ellas no hay mejor rival que el Real Madrid. Un equipo grande ante el que tienen mucho que ganar, o seguir remando para encontrar el camino del éxito.

Los de Ancelotti llegan en buena línea, aunque el parón de selecciones ha interrumpido su continuidad. El trabajo del italiano es volver a formar un bloque unido y compensado en un campo difícil y ante un rival que saldrá a por todas para regalarse ilusión.