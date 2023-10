Informe: El hundimiento del Real Madrid en la temporada 2022/23 se produjo en octubre

Hace doce meses también lideraba la Liga y la Champions, pero acabó desinflándose por el desgaste de unos jugadores que pagaron los esfuerzos El cuerpo técnico no gestionó convenientemente las rotaciones y tras el Mundial cedió en la Liga ante un Barça y un City que sí hicieron sus deberes

El arranque de temporada del Real Madrid ilumina su trayectoria con diez partidos ganados y una derrota. La irrupción de Bellingham, superar las importantes lesiones de Courtois y Militao, y el cambio de guardia en el centro del campo, con más protagonismo para los jóvenes, son los cimientos sobre los que Ancelotti está construyendo el equipo. Sin embargo, hace un año comenzó igual e incluso mejor, pero acabó hundiéndose en la Liga ante el Barça y barrido por el City en las semifinales de la Champions por culpa de una segunda parte de temporada a la que sus jugadores más importantes llegaron cansados y con dudas.

Los datos de hace un año mejoran a los actuales. Por entonces, el Real Madrid había cedido un empate (0-0 ante Osasuna en el Bernabéu) con 10 victorias en 11 partidos. En la actualidad lleva las mismas victorias con una derrota (3-1 en el Metropolitano). La temporada pasada marcaba tres goles más que ahora, 27 por 24, y encajaba los mismos, 8. En ambos casos lideraba la Liga y la Champions, y su fútbol convencía por la fortaleza de sus mimbres. Algo parecido sucede esta temporada, en la que está salvando inconvenientes superiores a entonces. Sin embargo, a partir de aquí su rendimiento empezó a bajar provocando dudas en un equipo que ya no volvió a ser el mismo.

LA GESTIÓN DE ANCELOTTI

En los siguientes 11 partidos los blancos perdiendo dos y empataron otros dos partidos para marcharse al Mundial segundos a dos puntos del Barcelona. Fue líder en siete de las once primeras jornadas de Liga. Este año, en seis de once jornadas. A partir de la fecha 13 no volvió a la primera posición que fue ya siempre para el Barça. Poco a poco fue cediendo terreno hasta alejarse a 14 puntos de los culés, e incluso el At. Madrid le recortó 8 para quitarle la segunda plaza en las jornadas 33 y 35, al final pudo ser segundo con 1 punto sobre los rojiblancos y a 10 del Barça.

Es pronto para vaticinar nada. Todo puede depender de la gestión que haga Ancelotti de la plantilla. Si carga de minutos a sus piezas principales sin considerar el desgaste que suman con sus selecciones, podría repetir el papel de la temporada pasada. El italiano parece haber aprendido aquella lección en este arranque de curso, en el que está haciendo más rotaciones con descansos y combinaciones más ajustadas a las que hizo el año pasado. Ese es el reto del cuerpo técnico de Carletto, que debe escuchar más los datos que le ofrecen sus ayudantes que los deseos de unos jugadores que quieren jugar siempre.