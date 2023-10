Ancelotti: "Si hoy estoy aquí es por Sergio Ramos"

El entrenador del Real Madrid descargó de presión al ahora defensa del Sevilla de cara al partido de este sábado en la Liga El italiano explicó que Arda Güler todavía debe mejorar su condición física para

El entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del Sevilla-Real Madrid se refirió a Sergio Ramos que será el gran protagonista del duelo su pasado madridista y destacó la importancia del central, no solo para el club, sino para él a nivel personal.

El entrenador del Real Madrid tuvo palabras de elogio para Sergio Ramos y lejos de poner presión al defensa central, elogió su pasado como madridista, e incluso lo hizo responsable de su continuidad en el banquillo merengue. "Me encanta verlo, saludarlo... Le tengo un cariño especial y si hoy estoy aquí (al frente del Real Madrid) es seguro por su gol en Lisboa. Por esto y por todo lo que ha hecho en este club, le tengo mucho cariño. ¿Si marca un gol y lo celebra? Espero que no marque, pero puede hacer lo que quiera".

Ancelotti habló sobre su renovación y el futuro en Brasil

Ancelotti evitó despejar las dudas en torno a su futuro, alegando que está centrado en el exigente calendario, aunque dejó entrever que puede haber una solución a medio plazo. "Estoy muy contento con el Real Madrid, pero del futuro no hablo. Mi futuro es mañana, Braga y Barcelona. ¿Ser seleccionador de Brasil? Hay muchos rumores, pero pronto se aclarará todo".

De cara al duelo, que consideró "exigente y complicado", el entrenador del Real Madrid afirmó que "los jugadores han vuelto bien, en buenas condiciones" del parón de selecciones. "Los sudamericanos han recuperado bien y Alaba estará disponible. Hemos tenido un problema con Ceballos, pequeñas cosas, no será disponible esta semana. Afrontamos bien esta semana importante", ya pensando en el Braga y el Barça, también.

En el caso de Arda Güler, que todavía no ha podido debutar, Ancelotti volvió al discurso de la prudencia: "Está bastante bien, pero le falta condición física, la irá cogiendo esta semana". Sobre el papel que puede tener el joven talento turco, 'Carletto' consideró que "puede jugar como extremo, como mediapunta... En muchas posiciones". El italiano admitió que quería empezar de manera distinta con él, "pero es joven y tiene todo el tiempo del mundo para mostrar sus enormes cualidades".

Carletto dejó un 'recado' para Rodrygo

El técnico italiano no quiso polemizar en principio con Rodrygo, que se quejó por no jugar en su demarcación natural, pero sí que le dejó claro que no es el único que se tiene que adaptar por las necesidades del equipo. "A veces, algunos tienen que sacrificarse por las exigencias del equipo como Camavinga o Tchouaméni. Rodrygo es un delantero completo que puede jugar como delantero centro, como hizo ante el Nápoles. Lo primero es la exigencia del equipo, y después el deseo del jugador".

Ancelotti sí que le dejó, no obstante, 'un recado': "Y yo informo antes de dónde van a jugar y ninguno me ha dicho que no quiere jugar en una determinada posición". Incluso aprovechó que se medirán a Sergio Ramos para ponerlo como ejemplo: "A Ramos le puse una vez de pivote, no le gustó, pero lo hizo por la exigencia del equipo. Hay que ser altruistas".

En cambio, se mantuvo al margen de la nueva polémica arbitral generado sobre la posible existencia de una sala paralela a la sala VOR: "No lo sé. No quiero entrar en este tema. Hay cosas más importantes. Hay mucha presión arbitral en este sentido y hay que dejar trabajar a los árbitros". El CTA lo ha desmentido categóricamente.

El técnico del Real Madrid replicó a Laporta y Xavi

Ancelotti replicó a Joan Laporta, quien aseguró que el 'caso Negreira' es consecuencia del 'madridismo sociológico' que domina a muchos estamentos de la sociedad y el deporte españoles, y al que respaldó Xavi Hernández. "Lo he escuchado, pero creo que, lo que he dicho antes hablando de racismo... no tenemos que desviar el tiro", afirmó. "Es un asusto muy grave (el 'caso Negreira') y la Justicia está investigando. Tenemos que dejarles trabajar y que decidan lo que crean correcto. Todo esto es una manera de desviar el tiro".