Ramos - Real Madrid, entre el morbo y las cuentas pendientes

Jugará por primera vez contra el Madrid desde que dejó el equipo en 2021, del que se fue por la puerta de atrás al retirarle la oferta de renovación Se ha enfrentado sólo dos veces a los blancos con el Sevilla y fue hace 18 años, ganó 0-1 en el Bernabéu y empató 2-2 en el Pizjuán, con un gol suyo

El morbo está servido este sábado en el Sánchez Pizjuán con el reencuentro entre Sergio Ramos y el Real Madrid. El central de Camas jugará por primera vez contra el Real Madrid desde que dejó el equipo en el verano del 2021. Estuvo allí 16 años, pero salió por la puerta atrás al retrasar demasiado su respuesta a la oferta de renovación que le hizo el club y que su agente y hermano René congeló en un intento de mejorar las condiciones. Al final, tuvo que irse al PSG, que sí satisfizo sus exigencias económicas y contractuales.

No fue la salida soñada por el central sevillano, pese a que Florentino Pérez le concedió adornarla para endulzar su adiós. El jugador exigía para renovar dos años de contrato y dos más como técnico. Ahí se acabaron las negociaciones, porque el Madrid solo renueva por un año a los jugadores que sobrepasan los 30 años. Sin embargo, cuando Ramos quiso dar marcha atrás y aceptar el año de contrato y una sensible rebaja salarial, el club le informó que ya era tarde. “Acepté la oferta del Madrid, pero me dijeron había caducado”, reconoció el jugador.

BUENOS RECUERDOS CONTRA EL MADRID

Ahora se reencontrará con el Real Madrid siendo parte del equipo de su vida, en el que le costó hacerse un sitio con Mendilibar, jugó cuatro de los nueve partidos que dirigió, y tendrá que ganárselo con su sustituto el uruguayo Diego Alonso. A esto se suma la filtración que ha salido del club de que habrá limpia de veteranos en la plantilla y Ramos es uno de ellos. Se tendrá que ganar su continuidad en el campo. Por eso, el partido ante el Madrid puede devolverle ese terreno perdido para capitanear a un equipo que está necesitado de alegrías.

Ramos solo se ha enfrentado a los blancos en dos ocasiones y las dos como sevillista. En los dos años que estuvo en el PSG se cruzó con los madrileños otras dos veces en la Champions, pero las lesiones le impidieron jugar. Se midió a los madridistas en la temporada 2004-05 con apenas 20 años en el doble enfrentamiento liguero. La primera fue el 22 de diciembre de 2004 cuando conoció el Santiago Bernabéu. El Sevilla dio la sorpresa llevándose el triunfo 0-1 con gol de Baptista. La segunda fue el Sánchez Pizjuán el 14 de mayo de 2005 y acabó 2-1. El 1-0 lo marcó Ramos tras lanzar una falta desde lejos, el balón tocó en Renato para batir a Casillas.