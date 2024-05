"Un objetivo de mínimos" con números de campeón

"El Madrid ha hecho una puntuación que si no es histórica, se le acercará, y no podemos olvidar que es uno de los mejores equipos del mundo, aunque sea nuestro rival y no nos guste, es un súper equipo. Han hecho una puntuación que hace muy difícil ganarlos". Xavi Hernández recordó el nivel competitivo del Madrid para explicar por qué no le ha alcanzado al Barça esta temporada para ganar LaLiga, a pesar de sumar 82 puntos hasta ahora.

Tras el triunfo ante el Rayo, el conjunto azulgrana puede acabar la temporada sumando 85 puntos, solo tres menos que los 88 con los que ganó LaLiga la temporada pasada. Xavi, además, reivindicó ayer los aspectos en los que cree que el equipo ha crecido a pesar de no repetir título. "Creo que hemos mejorado en el juego. La gente dirá ‘pero qué dice’, porque al final es el resultado el que te da la razón. Pero creo que hemos mejorado en el juego. Lo que queremos, el año pasado no lo encontramos muchas veces pero competimos mejor. Este año no hemos competido bien, sobre todo en los momentos clave", explicó.

Pese a todo, el técnico admitió que la segunda plaza es solo "un objetivo de mínimos". Una segunda plaza que se explica también por las derrotas antes rivales directos como el Madrid y una constante: los problemas defensivos han marcado la temporada. Lo reconoció el técnico: "Desajustes en defensa y duelos individuales perdidos nos han castigado. Detalles que no nos han permitido luchar por las semifinales de Champions, por la Copa del Rey, en los partidos ante Girona y Madrid. Ahí es cuando hemos fallado y no hemos competido bien. El año pasado competimos mejor pero jugamos peor. Cuando analizas el juego, creo que estamos mejor situados, el juego posicional es mejor, atacamos mejor, generamos más ocasiones que el año pasado, pero bien, se trata de estar acertados, de no cometer errores y este año, en algunos momentos, hemos regalado los partidos", argumentó.

El curso pasado el Barça terminó primero en LaLiga con 88 puntos, 10 más que el Madrid, que fue segundo. En esta de momento suma 82 y no es la primera vez en la historia del club que llega a esta cifra. La temporada 2005-06, con Rijkaard en el banquillo, le bastaron para ganar LaLiga. También con el técnico neerlandés en el banquillo, el Barça ganó la competición doméstica el curso 2004-05 con 85 puntos, los mismos que lograría esta temporada si cierra LaLiga con un triunfo en Sevilla.