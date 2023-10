Diego Alonso, sobre la presión del Madrid a De Burgos Bengoetxea: “Tenemos que ayudar a los árbitros”

"No me parece ético que un entrenador tenga que cuestionar lo que hace otro club, pero tenemos que ayudar a los árbitros para que puedan hacerlo de la mejor forma posible", declaró el entrenador del Sevilla El técnico uruguayo no dio pistas sobre la titularidad de Sergio Ramos

En la previa de su debut en el banquillo del Sevilla, Diego Alonso no quiso valorar el polémico vídeo de 'Real Madrid TV' para presionar a De Burgos Bengoetxea antes de su visita al Sánchez-Pizjuán porque no le parece "ético que un entrenador tenga que cuestionar lo que hace otro club", pero sí que consideró que, según su punto de vista, los clubes de LaLiga "tenemos que ayudar a los árbitros para que puedan hacerlo de la mejor forma posible".

El entrenador del conjunto hispalense confesó que se ha sentido "muy cómodo" en sus dos primeras semanas en la capital andaluza y, a pesar de que no dio pistas sobre la titularidad de Sergio Ramos ante el Madrid, explicó que "está implicado y con muchas ganas de trabajar". "Lo que puedo decir es que, para nosotros, Sergio es un jugador muy importante. Te puedo hablar de lo que hemos vivido y lo que he visto en los entrenamientos es que está especialmente bien", añadió.

Dos semanas de trabajo y reuniones: “Nos hemos sentido muy cómodos. Los jugadores y los empleados nos han recibido muy bien y nos han ayudado mucho. En cuanto al trabajo, lo que hemos hecho es intentar inculcar las ideas de juego que tenemos. Los futbolistas han trabajado muy bien. La llegada tardía de los internacionales te genera una dificultad, pero hemos ido avanzando con el resto para que su integración sea más sencilla. Hemos conversado con todos ellos para que tengan claro lo que buscamos”.

Un arranque muy exigente: “Todos los partidos son importantes. Todos. Como dije el primer día ante ustedes, el partido a partido es esencial. El Madrid es un rival de mucha envergadura, pero nosotros iremos a lo nuestro. Intentaremos mostrar nuestras capacidades y ser lo que queremos ser”.

El protagonismo de Sergio Ramos: “Lo que puedo decir es que, para nosotros, Sergio es un jugador muy importante. Te puedo hablar de lo que hemos vivido y lo que he visto en los entrenamientos es que está especialmente bien. Está implicado, con muchas ganas de trabajar. La posibilidad de que juegue no la diré aquí, los futbolistas son los primeros que tienen que enterarse”.

La destitución de Mendilibar: “La salida de un colega como Mendilibar fue un golpe para los jugadores. Es una persona querida dentro de la institución por todo lo que ha logrado. Más allá de lo futbolístico, todos lo apreciaban mucho. Lo que puedo decir es que los jugadores nos han ayudado y hemos intentado que sean partícipes de nuestra idea. Todos vamos a una. Estamos muy felices con lo que hemos podido trabajar".

Primeros matices: “Ojalá podamos ver muchas cosas. Si tengo que imponer una sola, pido a mis jugadores que sean valientes. Me gustaría que el equipo tuviera esa postura y no tuviera miedo de jugar y de defender. A mí me gustan los equipos agresivas. Siempre hay que tener valentía y ser un equipo proactivo. De propuesta, no de respuesta. Tanto en ataque como en defensa”.

El incendiario vídeo de ‘Real Madrid TV’: “No me parece ético que un entrenador tenga que cuestionar lo que hace otro club. No me corresponde a mí valorar esto. Los equipos de fútbol tenemos que ayudar a los árbitros para que puedan hacerlo de la mejor forma posible”.

El Arsenal en el horizonte: “A mí solo me interesa el Madrid. Todo lo que venga después no me preocupa ahora mismo. Los resultados van a depender de nosotros y de si queremos más que nuestros rivales”.

¿Problemas físicos de Lamela?: “Tenemos a los futbolistas disponibles. Hay jugadores como Mariano o Lamela que se encuentran en su última etapa de recuperación. Lamela ha entrenado más que Mariano. Lo que puedo decir es que están aptos todos los futbolistas”.

El estado anímico de Ramos: “A Sergio le he visto muy motivado. Es un competidor. Cuando uno tiene un jugador como Ramos sabe que lo que le mueve es competir. Lo he visto integrado con los compañeros. Los jugadores veteranos y jóvenes han hecho una piña, saben cuál es el objetivo: defender los colores del Sevilla e intentar ganar todos los partidos posibles”.