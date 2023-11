Rodrygo, harto, responde a los insultos racistas

Rodrygo Goes no solo tuvo que asimilar la derrota de Brasil con Argentina en las Eliminatorias de la Copa del Mundo sudamericanas, sino que, tras el partido, empezó a recibir insultos por parte de, sobre todo, aficiondos argentinos. Eran insultos, muchos de ellos, de corte racista, algo que ha acabado por consumir la paciencia del futbolista del Real Madrid, que ha respondido con un duro comunicado.

"Los racistas siempre están de servicio. Mis redes sociales fueron invadidas de insultos y todo tipo de tonterías. ¡Está ahí para que todos lo vean!", explica el brasileño, harto de soportar compartamientos denigrantes por su color de piel. "Si no hacemos lo que ellos quieren, si no nos comportamos como ellos creen que debemos, si usamos algo que les molesta, si no agachamos la cabeza cuando nos atacan, si ocupamos espacios que ellos creen son solo suyos, los racistas toman medidas con su comportamiento criminal", continúa el texto en un tono muy serio.

"¡No pararemos!", acaba Rodrygo Goes, que ha recibido el cariño de muchísimos madridistas en las redes que han querido apoyarle en este momento.

También de compañeros como Vinicius, que ha respondido a su tuit con otro en el que repite la frase "No vamos a parar" junto a un puño alzado y un corazón negro.