El Real Madrid, muy pendiente de Alexander-Arnold

El Real Madrid le ha cogido el 'gustillo' a buscar jugadores que estén en sus últimos años de contrato. Y según explicó Fabrizio Romano, los blancos estarían muy pendientes de la situación contractual de Trent Alexander-Arnold, el segundo capitán del Liverpool.

Es uno de los mejores laterales derechos del mundo, con tan solo 25 años lleva desde el 2016 en el primer equipo 'red' y un habitual en las convocatorias de la selección inglesa. Pero el joven futbolista nacido en Liverpool, podría estar cerca de decir adiós al conjunto del que es hincha desde pequeño. Su contrato expira en junio del 2025 y en estos momentos no ha habido ningún acercamiento entre club y futbolista.

El conjunto de Merseyside no piensa en vender al futbolista, aunque saben que si no lo renuevan este año, la temporada que viene podría negociar con cualquier club para salir libre. Si desde el club no hay noticias sobre una posible mejora contractual, desde el entorno del futbolista no se sabe nada. Alenxander-Arnold está centrado en recuperarse de la lesión que padece en ligamento de la rodilla externa y poder volver para pelar por el título de Premier.

La formula 'Alphonso Davies'

La estrategia de fichajes del Real Madrid ha cambiado en los últimos años. Los madridistas están apostando por firmar futbolistas jóvenes y pelear por jugadores que están cerca de terminar su contrato. Ya lo hicieron con Antonio Rüdiger en 2022, cuando llegó a Madrid a coste cero desde el Chelsea, mismo camino que parece ser que seguirá Kylian Mbappé este verano.

Además de Alexander-Arnold, los de Chamartín también siguen de cerca la situación de Alphonso Davies. El canadiense finaliza contrato en 2025 y el Madrid quiere o ficharlo ahora a un bajo coste o esperar y tenerlo gratis para la temporada 2025/26. Situación similar a la que tiene Achraf Hakimi, que termina contrato con el PSG en 2026.