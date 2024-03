La encrucijada de Kepa, de titular a olvidado

Kepa Arrizabalaga, 28 años, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su brillante carrera deportiva. Ha pasado de ser uno de los porteros más reconocidos del continente al anonimato. De ser titular indiscutible en un Chelsea estelar y de la selección española, al banquillo del Real Madrid y no aparecer en las convocatorias del combinado nacional. Vive una encrucijada que complica su futuro.

Kepa no ha sido convocado por España / Efe

El momento complicado en el que se encuentra lo amortigua rodeado de un vestuario que le arropa, demuestra su cariño y le respeta. Llegó para ayudar al equipo y puso todo en el empeño, pero Lunin le ha desbancado. Ancelotti no le ayudó poniéndolo de titular por decreto sin testar las opciones del ucraniano, una decisión que no gustó al madridismo y que se volvió contra el propio Kepa, que desplazaba a un portero al que la afición conocía, pero al que nunca había visto jugar.

Kepa cambió su destino cuando el Real Madrid se cruzó en su camino el verano pasado. Estaba a un paso de fichar por el Bayern Múnich, que había alcanzado un acuerdo con el Chelsea para su traspaso, pero apareció el equipo blanco para que él decidiera frenar su pase al fútbol alemán para volver al español. Su decisión respondía a un viejo sueño que acarició en 2018, cuando estuvo a un paso de fichar por los blancos.

EL VETO DE ZIDANE

En el mercado de invierno de aquel año, el Madrid quiso ficharlo para reforzar la portería ocupada por Keylor Navas, Casilla y Luca Zidane. El club nunca confió en el costarricense, cuyo estilo no convencía a Florentino Pérez. Casilla era un buen relevo, pero no de primera línea, y Luca no pasaba de ser un buen proyecto e hijo del entrenador. Florentino Pérez y José Ángel Sánchez informaban a Zinedine Zidane de que iban a fichar a Kepa en aquel enero de 2018.

Entrenándose con el Madrid / Efe

Pero Zizou se opuso rotundamente. “Que hagáis lo que queráis, pero si viene yo me voy”, respondió a la propuesta de los ejecutivos, les explicó que su fichaje sería un riesgo para el vestuario e incluso llegó a calificar a Kepa de “elemento perturbador”, según descubrió el periodista francés Frédéric Hermel en ‘As’. Razona que Zidane no quiso fichar a Kepa por Keylor Navas, que llevaba mal la competencia, y que la presencia de su hijo nada tuvo que ver, aunque otras informaciones apuntaban lo contrario, que lo hizo para proteger a Luca.

BUENA RELACIÓN CON COURTOIS Y LUNIN

En cualquier caso, Kepa se quedó con las ganas de jugar en el Real Madrid hace seis años, oportunidad que se le presentó el verano pasado y no dudó en fichar por los blancos. Sin embargo, las cosas no han salido como él quería. Su objetivo era convencer al Real Madrid para que hiciese un esfuerzo económico y pagase al Chelsea para hacerse con sus derechos. Pero ha pasado a un segundo plano, su presencia es testimonial ante la explosión de Lunin.

Ahora su futuro se complica, y el Real Madrid debe valorar la posibilidad de pagar o no al Chelsea un traspaso, cuando le queda año y medio de contrato con el equipo inglés, hasta 2025. Su relación con Courtois y Lunin, el más seco de los tres, ha sido cercana y de compañerismo, y eso suma en un equipo como el Madrid, donde también se valora la discreción y la profesionalidad del portero vasco.