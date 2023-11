Osimhen descarta al Real Madrid y prioriza jugar en la Premier

El delantero centro nigeriano interesa a los blancos como una de las alternativas a Haaland en su búsqueda de un goleador para reforzar el ataque Pero el jugador del Nápoles tiene su propio objetivo: “La Premier es la Liga más apreciada por los futbolistas africanos, es una grandísima Liga”

Víctor Osimhen es uno de los delanteros centro que maneja el Real Madrid para reforzar el ataque como alternativa a Erling Haaland. El nigeriano tiene contrato hasta 2025 y no tiene intención de ampliarlo, por lo que podría salir el próximo verano. El equipo que apueste por él tendrá que pagar los 150 millones de euros que pide el Nápoles por su traspaso. Una cantidad que podría rebajar el próximo verano antes de que sea agente libre dentro de dos años y no deje un euro en las cuentas del club napolitano.

A sus 24 años es uno de los goleadores más cotizados del mercado. Su poderío físico lo acompaña con precisión rematadora, que le convierte en una pesadilla para las defensas rivales. El club blanco lo viene siguiendo desde hace tiempo e incluso ha preguntado al Nápoles por su situación, pero se encontró con una negativa. No está dispuesto traspasarlo salvo que ofrezcan el dinero en el que han tasado su venta.

EL CHELSEA, EL MEJOR COLOCADO

El jugador, por su parte, tiene sus propios objetivos y no son otros que jugar en Inglaterra. “La Premier es la Liga más apreciada por los futbolistas africanos, es una grandísima liga”, desvelaba en el pódcast de su compatriota y exjugador del Chelsea, John Obi Mikel. Pero iba más allá y en mente tiene dos alternativas: “No tengo un equipo favorito de la Premier, pero sí tengo dos camisetas: Chelsea y Manchester United”.

Los ‘blues’ ya flirtearon con el Nápoles el verano pasado, pero el presidente peloponesio Aurelio di Laurentiis es un duro negociador y no se movió de los 150 millones que pide por su traspaso. Un objetivo al que el club londinense no ha renunciado y a por el que volverá el próximo verano si el United no lo evita. El Madrid se quedaría fuera de los deseos del delantero nigeriano, que no se plantea acabar jugando con los blancos porque en su mente está acabar en la Premier League y no en LaLiga.