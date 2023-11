Las 'calabazas' de Osimhen a la liga saudí: "Cuanto más decía que no, más aumentaban la oferta"

El pasado mercado de fichajes, muchos jugadores recibieron cantos de sirena procedentes de la liga Saudí. No fueron pocos los que sucumbieron ante tan mareantes ofertas, pero algunos descartaron ofertas prohibitivas. Uno de ellos fue Victor Osimhen, estrella del Nápoles, tal como confirmó en el podcast 'Obi One Podcast' del mítico John Obi Mikel.

"Lo que se dijo es es cierto. Pero tengo que ser honesto, nunca pensé en irme el verano pasado porque el Nápoles quería retenerme, pero cuando llegó la oferta de Arabia Saudí, una oferta enorme, fue difícil rechazarla. Hablé con el Nápoles y decidí quedarme", confesó el delantero nigeriano.

La tentación era grande, y Osimhen tuvo que rechazar más de una oferta. Alguna de ellas, en palabras del propio futbolista, eran prohibitivas. "Era una locura... Cuanto más decía que no, más aumentaban la oferta económica. Habría cambiado mi vida, y nunca se dieron por vencidos. Pero dije: 'No, chicos, me quedo".

Al ser preguntado por el motivo de estas negativas, Osimhen se mostró tajante. "Fue una decisión positiva para mi carrera. Aunque al fútbol también se juega por dinero, también hay mucho más".