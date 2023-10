La gran artillería de Nigeria que asusta a todo el mundo

Oshimen, Boniface, Chukwueze, Moffi, Lookman y Iheanacho son algunos de los nombres que lideran el ataque de Nigeria y brillan en Europa Nigeria no logró clasificarse para la fase final del Mundial al caer ante Ghana

La delantera de Nigeria asusta. Nombres como Oshimen, Boniface, Chukwueze, Moffi, Lookman y Iheanacho, son los más destacados de una selección que se caracteriza por su arsenal ofensivo. La Copa de África de este verano es una buena oportunidad para medir de lo que son capaces de hacer, después de no clasificarse para la fase final del Mundial ante Ghana.

Hay brotes verdes en la selección de Nigeria. La selección dirigida por el portugués José Peseiro busca consolidarse en el futbol africano tras las decepciones en los últimos años. No ganan ningún título desde 2013, donde lograron la Copa Africana de Naciones. La euforia, sin embargo, se ha desatado en Nigeria ante los futbolistas que integran hoy en día la selección. Principalmente en la delantera, donde hay pocos países en África que acumulen tanto talento en la misma demarcación.

Boniface y Chukwueze, sin Moffi

Hay pocos jugadores que ilusionen a la afición del BayArena tan rápido como lo está haciendo Victor Okoh Boniface en la Bundesliga. El delantero de 22 años del Bayer Leverkusen está siendo la sensación del momento en el equipo de Xabi Alonso. El jugador se ha marchado al parón invicto con su equipo en la Bundesliga con 7 goles en 7 partidos. En su último partido anotó un hat-trick. Un delantero que, en palabras de Xabi, "es un jugador completo". A Boniface lo ficharon del Royale Union Saint-Gilloise en verano por '20 kilos', y ahora promedia un tanto cada 84 minutos con la camiseta del B04. Una gran 'arma' para Peseiro.

Chukwueze también es muy bueno, aunque ahora no está teniendo tantos minutos. Sus dos primeros meses en el Milan no fueron como él quería, ni como el club, el entrenador y los aficionados imaginaban. El año pasado anotó 13 goles entre liga y copa con el Vila-Real. Al principio fue difícil porque la competencia de Pulisic era desigual y ahora está empezando a tener minutos.

Terem Moffi, por su parte, se ha caído de la lista para este parón por molestias El jugador del Niza es co-líder de la liga francesa y ya maravilló a toda Francia la temporada pasada. Suma 3 goles y dos asistencias en Ligue 1. Junto a Oshimen podrían construir una dupla muy veloz, perfecta para las transiciones. Pero tendrá que ser en otra convocatoria.

Víctor Oshimen, la estrella

No hay duda que la estrella es Oshimen. Al delantero del Napoli lo han comparado con Eto'o y es la gran sensación de la actualidad en Europa. En las dos últimas temporadas, el delantero nigeriano ha logrado ganarse el cariño y la admiración de una ciudad entera, la ciudad que dominó Diego Armando Maradona en su época. Oshimen es la estrella de Nápoles y ha logrado ganar un Scudetto, alcanzar los cuartos de final de la Champions. Su equipo cayó eliminado tras su lesión, pero fue el máximo goleador de la Serie A la temporada pasada: sumó 26 goles en 32 partidos.

En 2017, debutó, siendo el primer jugador nacido en el 98 en hacerlo. Oshimen viene de abajo, de las categorias inferiores de la selección. Hizo su aparición a nivel internacional en la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 2015 en Chile, donde anotó 10 goles, obteniendo la Bota de Oro como el goleador del torneo, además de quedar en el segundo lugar como mejor jugador del torneo detrás de su compatriota Kelechi Nwakali.

Ese año Nigeria sería el campeón y Oshimen se consolidaba como el líder de su selección. Ahora es el 'capitano'.

Nwankwo Kanu

Ahmed Musa y Victor Oshimen son los protagonistas de la 'Nigeria contemporánea'. Musa fue uno de los pocos delanteros que se consolidó con su selección. De hecho, fue campeón de la Copa Africana de Naciones en Sudáfrica 2013. A sus 30 años, ha perdido la titularidad ante un Oshimen que irrumpe fuerte.

Pero nadie se asimila a Nwankwo Kanu. Kanu fue el mejor futbolista Africano en 1996 y 1999 y es uno de los pocos nigerianos con una medalla de campeón de la UEFA Champions League, ya que ayudó al Ajax a ganar el título en 1995. En 1998 también ganó la Copa de la UEFA durante su paso por el Inter de Milán. En total, marcó 12 goles en 86 partidos con Nigeria.

Volver a los inicios gloriosos

Tras una generación histórica entre el 1994 y el 1988, donde The Eagles maravillaron a todo el continente africano, no han encontrado a nadie capaz de hacerles sombra hasta ahora. Okocha, Finidi George, Oliseh, Babandiga, Kanu, Yekini... Unos nombres que hicieron historia en el fútbol mundial.

Nigeria fue sede de la Copa Africana de Naciones 1980 y también ganó su primer título ese año en Lagos. Quedó subcampeona tres veces y aunque nunca han logrado pasar de octavos de una copa del mundo, tenian probablemente el futbolista con más talento natural que jamás haya jugado para Nigeria: Jay-Jay Okocha. Okocha no ganó tantos títulos y premios como merecía su talento, pero ganó la Copa de Naciones con los Eagles en 1994 y formó parte del equipo de la Medalla de Oro de Atlanta 1996.

Un gran fondo de armario

Además de los nombres que construyen la delantera. No hay que olvidarse, por supuesto, de otros jugadores que están rindiendo muy bien con sus equipos en Europa. Uno de ellos es Awoniyi, del Forest. El jugador del Nottingham Forest anotó en el inicio de la Premier en 7 partidos consecutivos anotando al menos un tanto en la competición inglesa. También están Samu Chukwueze (ex del Villarreal y actual jugadior del Milan, aunque jugando poco ahora), Moses Simon (Nantes, ex Levante), Dessers (Rangers), Onuachu (Trabzonspor), o Sadiq (Real Sociedad). El seleccionador José Peseiro, tiene para elegir, y bien.