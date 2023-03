La 'operación Bellingham', en punto muerto

El Madrid quiere seguir contando con Kroos y Modric y podría retrasar su fichaje hasta el verano de 2024 El jugador no tiene prisa por resolver su futuro y todavía no se ha sentado con el Dortmund

Jude Bellingham es una de las prioridades del Madrid en el mercado de fichajes pero la operación está ahora mismo en punto muerto. Así lo asegura el diario AS, que subraya que no está claro qué ocurrirá con el futbolista a partir de junio.

Ahora mismo hay tres actores que participan en el futuro de Bellingham y ninguno termina de dar un paso adelante: ni el Dortmund, ni el Madrid ni el propio futbolista. El conjunto alemán todavía no se ha sentado con el futbolista y se mueve en dos escenarios. Uno pasa por ofrecerle la renovación y que pase a ser el jugador mejor pagado de la plantilla. Y otro aceptar algunas de la ofertas (nunca sería por debajo de los 100 millones) que puedan llegar en junio. En este sentido Madrid y Liverpool son los mejores colocados.

El conjunto blanco, por su parte, también tiene algunos dilemas. De entrada, el futuro incierto de Kroos complica la planificación. El alemán aún no ha decidido qué hará a partir de junio. La postura del Madrid está muy clara en este caso: quiere seguir contando con él la próxima temporada. En el caso de conseguirlo, y contando aún en la plantilla con Kroos y Modric, el club blanco podría retrasar la llegada de Bellingham al verano de 2024 en lugar de este junio.

El gran desembolso

El club blanco sabe que incorporar a Bellingham supondrá un desembolso muy importante pero que, si espera una temporada más, puede ser un precio más asequible. Hay que recordar que el centrocampista tiene contrato hasta 2025, y si no renueva, le quedaría solo un año más de contrato.

Finalmente está lo que quiere hacer Bellingham con su futuro. Según AS, de momento no tiene prisa porque sabe que, cuanto menos quede para terminar su contrato, más fácil será lograr un gran contrato y aún no se ha sentado con el Dortmund. Así las cosas, la gran duda es saber si Bellingham decide irse este mismo verano o espera una temporada más.