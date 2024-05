El presentador de la BBC en Eurovisión desata la polémica al hacer un comentario inédito sobre 'Zorra'

La actuación de España en Eurovisión ha dejado una impresión duradera en la audiencia internacional. En medio de la controversia y las tensiones por la presencia de Israel en el festival, la energía y pasión con la que Nebulossa interpretó "Zorra" en Malmo (Suecia) cautivó a todos los presentes.

Los elogios no tardaron en llegar, especialmente desde el Reino Unido, donde el icónico presentador de la BBC, Graham Norton, describió la actuación como "el nacimiento de un clásico de Eurovisión". Sus palabras, recogidas por The Sun, resaltaron la impactante interpretación de Nebulossa, un reconocimiento que pocos se atrevieron a pronunciar hasta ahora sobre "Zorra".

La prensa internacional también se sumó a los elogios, con The New York Times destacando el gran éxito de Nebulossa entre el público. Sin embargo, no dejaron de mencionar la controversia generada en España por el título y el mensaje de la canción. A pesar de las críticas internas, la actuación brillante de Nebulossa logró conquistar a la audiencia global, demostrando el impacto cultural y artístico de la música española en el escenario europeo.

Además del desempeño vocal, el estilismo impecable de Nebulossa, diseñado por el renombrado Michael Costello, también atrajo la atención. Costello, conocido por su trabajo con artistas como Jennifer López y Lady Gaga, creó un atuendo único que capturó la esencia de "Zorra" y realzó la presencia escénica de Nebulossa. Con un toque de humor, algunos medios comentaron sobre el distintivo corsé de charol que lució la artista, señalando con sorpresa su singularidad en el contexto de Eurovisión.