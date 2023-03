¡El Madrid encuentra un 'plan B' a Bellingham!

Según la 'Cadena SER', el Real Madrid habría puesto sus ojos en Gabri Veiga para reforzar la medular A sus 20 años, el de Morriño ha anotado ocho goles y ha repartido tres asistencias en lo que llevamos de temporada en Liga

El Real Madrid sabe que para la próxima temporada necesita reforzar la medular con urgencia. Modric y Kroos, cuyo futuro aún no está decidido, precisan de relevos de garantías y en esas trabaja el conjunto blanco, que tiene en Jude Bellingham el gran objetivo del verano. Pero no será un fichaje sencillo. El Borussia Dortmund pide más de 100 millones de euros por su traspaso y el Madrid sabe que será una puja durísima para la que deberá estar preparado. City, Liverpool o United no se bajarán del carro por su fichaje.

Así, ante las dificultades que tendrá firmar al inglés, el Real Madrid rastrea otros centrocampistas que puedan rejuvenecer la sala de máquinas y que marquen la próxima década en el Santiago Bernabéu. Y hay un 'plan B' que se está saliendo esta temporada en la Liga. Su nombre no es otro que el de Gabri Veiga, la joven perla del Celta de Vigo que la está rompiendo.

Según la 'Cadena SER', el club blanco está siguiendo muy de cerca las evoluciones del talentoso medio de Porriño, que tiene una cláusula de 40 millones de euros y cuyo fichaje sería muy inferior a los más de 100 'kilos' que se piden por Bellingham.

El Madrid no es ajeno a los ocho goles y tres asistencias que ha dado Gabri Veiga en lo que llevamos de temporada en la Liga y le está siguiendo la pista. Maneja buenos informes e, incluso, podría cerrar su fichaje y dejarlo una temporada más cedido en el conjunto celtiña. Le ven con madera de crack y sería un fichaje más que encajaría en las prioridades del club blanco en los últimos años: joven, con proyección y, sobre todo, fichado antes de que explote en un grande.