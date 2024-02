Modric se vuelve insoportable para Ancelotti

Luka Modric no acepta el rol de suplente. A medida que avanza la temporada va comprendiendo que ya no tiene el papel de años anteriores y que Ancelotti prefiere la energía que transmiten los jóvenes al centro del campo que a él. Se revuelve ante esa situación, pero lo hace sin mirarse al espejo, que refleja un jugador de 38 años cuya resistencia ya no es la misma por mucho talento que tenga.

Ancelotti intenta por todos los medios evitar el conflicto. Le concede un trato especial respetando la jerarquía y los galones de un jugador involucrado en los éxitos de la última década. Explicó por qué no le hizo calentar en la banda de Las Palmas para demostrar la consideración que le tiene. “Cuando no estoy seguro de que va a jugar, no lo pongo a calentar. Debo respetarlo. Cuando estoy seguro de que va a entrar, lo pongo a calentar”, descubrió.

JUEGA UN POCO MENOS

El italiano se mueve incómodo porque sabe que a sus espaldas hay un jugador agrio que murmura a regañadientes por jugar menos de lo que cree merecer. Transmite vibraciones negativas al grupo por sus demandas. Ancelotti cuenta con él, pero nunca le prometió que seguiría siendo titular cuando renovó. Por eso, Modric le habría dicho “con buenas palabras que le han engañado”, según asegura Inda en ‘El Chiringuito’.

Ancelotti no le ha engañado. El italiano no tira piedras contra su tejado y si el croata ha reducido su presencia en el equipo es porque cree que otros aportan más. De los centrocampistas juega un poco menos que Valverde (33 partidos, 29 de titular), Bellingham (28 partidos, todos desde el inicio), Camavinga (25, 17 de titular, pero tres jugó de lateral) y Tchouameni (23 y 17 de inicio), frente a los 25 que ha jugado el croata y 14 de titular. Por supuesto juega más que Ceballos, Brahim y Arda Güler.

A LA ALTURA DE MINUTOS QUE KROOS

Tomando a Kroos como referencia, su compañero de viaje todos estos años, se puede ver que han jugado casi los mismos minutos esta temporada si se suman todas las competiciones y equipos. El alemán ha disputado 1.983’ frente a los 1.863’ del croata, 120 minutos más (una prórroga). La diferencia reside en que Kroos solo juega para el Real Madrid (30 partidos, 20 de titular) y Modric lo hace con los blancos y con su selección (31 partidos, 20 de titular). En la comparación se puede ver que ambos llevan la misma línea, con la diferencia de que el teutón tiene cuatro años menos que el croata (34-38).

Ancelotti empieza a tener un problema serio con las quejas de Modric. Un problema interno del que no son ajenos sus compañeros que, como él, también se entrenan y se esfuerzan para jugar. El que decide es el entrenador, que intenta normalizar una situación difícil. Modric intenta demostrar que tiene cuerda para un año más de blanco, pero sin jugar le va a ser difícil desbancar a sus jóvenes competidores y le cuesta aceptar esa realidad.