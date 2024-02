El Real Madrid no renovará a Modric

El Real Madrid ya ha tomado una decisión sobre Luka Modric. El club blanco no le renovará su contrato, que termina el 30 de junio, por lo que el croata deberá buscarse un nuevo destino si desea seguir en activo.

Según informó la Cadena SER, el jugador ya sabría que no continua y los minutos que está jugando esta temporada son principalmente como consecuencia de las lesiones que han sufrido futbolistas como Camavinga y Tchoauméni.

Modric ni tan siquiera ha calentado en los dos últimos encuentros de Liga, frente al Almería y la UD Las Palmas. Ancelotti lo justificó porque "es una leyenda y no le haré calentar si no va a salir, esto lo puedo hacer con Arda Güler, pero no con él".

Ancelotti charla con Modric / Efe

Por tanto, con la recuperación de los lesionados, el croata pasará a segundo plano. Algo que ya se ha visto con su ausencia sobre el terreno de juego los dos últimos compromisos.

Arabia Saudí

Modric, a sus 38 años, deberá tomar una decisión sobre su futuro. Ha contado con ofertas de Arabia Saudí, que ha desestimado, y en vereno deberá elegir destino.

Todo apunta a que continuará en activo. Así lo está demostrando con la selección croata, que continúa liderando, y participará en la Eurocopa del 2024, enfrentándose a España en la fase de grupos en la que también estarán Italia y Albania

Modric se despedirá después de 12 temporadas en el Real Madrid. El club blanco invirtió 42 millones de euros por su fichaje y, pese a las dudas iniciales, ha demostrado su valía y se marcha con cinco Champions en su curriculum, además de ganar el Balón de Oro en 2018 después llegar a la final del Mundial de Rusia, que perdió ante Francia.