El Real Madrid pagó en el derbi la primera factura por no fichar un central

La experiencia deja lecciones que muchas veces se aprenden tarde. El Real Madrid se negó a reforzar el eje de la defensa con sus dos centrales titulares lesionados, Militao y Alaba. Confió en Nacho y Rudiger, y puso de excusa que tiene de recurso a Tchouameni. “No necesitamos ni vamos a fichar un central”, repitió Ancelotti varias veces antes del cierre de mercado invernal, pero ahora los medios afines al club filtran que el italiano pidió un refuerzo, pero que fue el club el que le disuadió por una cuestión económica.

Ancelotti debe afrontar lo que queda de temporada con lo que tiene. Desde el club no valoraron que Rudiger, Nacho o Tchouameni podrían perderse partidos por sanciones o lesiones y eso ocurrió en el primer compromiso tras el cierre de mercado. El Atlético lo sabía, se aprovechó y planteó un derbi que resultó ser en el que más balones aéreos ha habido. Cazó uno, el último de Llorente, y se llevó el empate.

ESPERAN LA VUELTA DE MILITAO

No prever que si las cosas van mal pueden ir a peor es un error de cálculo atrevido en un club que dice tenerlo todo atado. Ancelotti insiste en afirmar que tiene una gran plantilla, pero se olvida que desde agosto tiene 21 jugadores que en diciembre se quedaron en 20, y dos de ellos son centrales y otros dos porteros, por lo que está afrontando la recta final del curso con 18 jugadores de campo. Se escudan en que Militao puede volver en abril, pero habrá que esperar qué versión del brasileño aparecerá después de más de ocho meses lesionado.

Ya no tiene solución, salvo que Ancelotti se atreva a reforzar la zaga con algún central canterano, que los hay, pero no apuesta por ellos en otra demostración de que ‘La Fábrica’ no es una fábrica, sino una ‘tienda’ que vende jugadores. Una cantera que utiliza para hacer caja, pero en la que no confían deportivamente. Otra solución sería dar de baja la ficha de Alaba por lesión y fichar un central, pero ni se lo han plantado porque el objetivo es fichar en verano.

TREINTAÑERO NACHO Y ALABA

El club se empieza a tomarse en serio fichar a un central y le entran las prisas para asegurarse el refuerzo para temporada 24-25. Nacho,34 años, acaba contrato y vistas sus prestaciones le renovará por los servicios prestados si el jugador quiere. Siga o no, no evitará que intenten reforzarse. Alaba tendrá 32 años y ya esta temporada ha dejado ciertas dudas bajando su rendimiento. Le queda Rudiger y Militao, dos centrales diestros de garantías, sobre todo si el brasileño recupera su nivel.

El Madrid peina el mercado y empieza a tantear jugadores como el francés de 18 años Leny Yono, pero al que no fichará si su club, el Lille no baja de los 60 millones que pide por su traspaso. Se va a tener que gastar la pasta si quiere hacerse con los servicios de un central de garantías y, además, que sea zurdo. En ese perfil el que mejor encaja es Gonçalo Inacio del Sporting de Portugal. Tiene 22 años y su cláusula también es de 60 millones. Después, hay una larga lista de jugadores, pero necesitan un zurdo y eso la reduce.