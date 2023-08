¡El Madrid se prepara para ir a por Mbappé en los tres últimos días de mercado!

El club blanco prepara una ofensiva a partir del 29 o 30 de agosto, según 'Bild' Quiere sacar al delantero por algo más de 120 millones de euros

El culebrón Mbappé parece que no tiene fin y se esperan aún días muy movidos entorno al jugador. Según 'Bild', el Real Madrid está decidido a emprender una ofensiva por el jugador francés en los últimos días de mercado. En concreto, los blancos valorarían presentar su propuesta entorno al 29 o 30 de agosto para poner en jaque al PSG con la complicidad del jugador. En París no esperan movimientos tras el acercamiento con el futbolista, pero queda claro que si no hay renovación puede pasar de todo.

Según estas informaciones, el Madrid estaría dispuesto a pagar algo más de 120 millones de euros para acabar pactando la salida del futbolista. El club blanco no tiene obligación alguna de ir a por él si, como parece, le podría fichar libre en el 2024, pero todas las partes entienden que lo mejor es llegar a una solución pactada para que todos salgan beneficiados. La última palabra está en manos del jugador, que aunque parece que se ha acercado al PSG para poder jugar, no tiene intención alguna de prolongar su contrato un año más.

En Madrid aún no han realizado movimiento alguno y se está a la expectativa de una futura cumbre entre el PSG y el futbolista. En París tienen claro que deberán forzar a Mbappé a que renueve un año más antes de que se cierre el mercado para evitar lo inevitable: que salga libre en el 2024. De la resolución de esta reunión se podrían abrir todos los escenarios, pero en París confían en que Mbappé y su entorno pacten renovar otro año más con una cláusula de salida para el próximo verano. Así, mantendrían un año más a su estrella y frenarían su salida inmediata.

Si no se da el acuerdo, el Madrid estaría dispuesto a actuar, pero dentro de unas cifras pactadas. Ni por asomo va a llegar a los 180 o 200 millones de euros que parecía pedir hace unas semanas el PSG cuando el jugador estaba apartado. Ahora se ha rebajado la tensión, pero todo puede explotar en cuestión de días.