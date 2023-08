El desprecio de Ancelotti al partido de Lunin en Almería

“Confía” en el recién llegado Kepa y anuncia que “tendrá que jugar y puede ser en el siguiente partido” ante el Celta, para devolver al ucraniano al ostracismo Su actuación fue clave en el triunfo en Almería, pide la oportunidad de jugar tras cinco años en el Real Madrid en los que ha jugado sólo 19 partidos

Andriy Lunin está sentenciado. Da lo mismo lo que haga, que Ancelotti le niega su futuro en el Real Madrid. La desgraciada lesión de Courtois le abría la puerta a la titularidad, pero el club y el italiano no perdieron el tiempo para buscar un relevo al belga fichando a Kepa en otra demostración de que no confían en el ucraniano. Lunin cumple su sexta temporada en el equipo blanco, en las que ha jugado 19 partidos. Una cifra ridícula para un portero al que ficharon tras ser ‘Guante de Oro’ del Mundial Sub-20 en el verano del 2018.

Lunin ha jugado los dos primeros partidos de Liga y ha dado la talla. En Bilbao mantuvo la portería a cero y en Almería sujetó a su equipo con paradas salvadoras e incluso jugándose el tipo metiendo las manos en una acción comprometido quitándole el balón de los pies a Ramazani cuando iba a machacar el gol. Los andaluces atacaron mucho y pusieron en apuros a la defensa blanca, y fue el ucraniano el que los mantuvo a raya con sus paradas, siete de ocho disparos a puerta de los 20 que hicieron. Estuvo seguro por alto y por bajo y acabó siendo el mejor de su equipo con Bellingham, que ya ejerce de ‘9’.

PLANTEARSE EL FUTURO

A pesar de todo, Ancelotti demostró que su plan está ya trazado. Que da lo mismo lo que hiciese en el Juegos del Mediterráneo, que su idea es devolverlo al ostracismo del banquillo. Le parecerá mucho los 19 partidos que ha jugado en cinco temporadas y ya tiene en la cabeza poner a Kepa en Balaídos el próximo viernes. “Como en Bilbao, Lunin ha jugado muy bien. Tenemos confianza en él, la misma que con Kepa. Antes o después tendrá que jugar, puede ser el siguiente partido”, anunciaba el italiano tras la victoria ante los blanquirrojos.

Despreció el excelente partido del ucraniano adelantando lo que el madridismo sabe a voces, que no confía en él. Mejor le iría a Lunin pedir la cuenta e irse, porque en el Real Madrid está sentenciado. Está a tiempo de marcharse, de jugar y de ser feliz, algo que el italiano le niega. De demostrar si tiene o no nivel para ser un portero de primera línea, algo que en el club madridista no le van a dejar. A sus 24 años puede ser el momento de replantearse su futuro y no agarrarse a una ilusión irreal.