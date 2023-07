El Madrid pasa de fichar a Mbappé tras el órdago de Al Khelaifi

No está por la labor de sacarlo del PSG ahora, sería una inversión demasiado grande por un jugador que antepone el dinero al fútbol El PSG quiere 200 millones y el jugador no renuncia a los 150 que tiene asegurados si se queda. Son 350 que Florentino no financiará

El Real Madrid no ha movido ni moverá un dedo por fichar este verano a Kylian Mbappé. Mantiene el deseo por hacerse con sus servicios, pero no a cualquier precio y menos por un jugador que antepone el dinero al fútbol, sus ambiciones personales a las colectivas. En la planta noble del club blanco pasan del anuncio de Al Khelaifi de que “Mbappé no se irá gratis”, es una cuestión que tendrán que resolver entre ellos después de lo ocurrido el verano pasado. El Madrid fue el enemigo a batir para convencer al jugador con petrodólares, al que hizo ver que lo mejor era que se quedase por recomendación directa del presidente de la República, Emmanuel Macron.

Florentino Pérez ha vivido todo tipo de experiencia en los siete años (incluido el actual) que lleva intentando fichar sin éxito al delantero francés. Mbappé y su madre, Fayza Lamar, siempre encontraron una excusa para escapar de sus tentáculos, que si la BBC, que si era muy pronto para recalar en las filas blancas, que si él era de París y francés y que estaba donde quería estar, que si…

JAULA DE ORO

Ha dado lo mismo cualquier compromiso verbal con el presidente blanco, que se lo ha saltado a la torera en el momento de la verdad, y al final se ha descubierto que todo ha sido por la pasta. Además, Florentino fue el que salió mal parado. Se dudó de sus dotes de convicción y se le acusó de no asegurar por escrito el compromiso adquirido con el jugador para fichar por los blancos el verano pasado.

El PSG le ofreció una jaula de oro y él la aceptó. El Madrid no está dispuesto a un desembolso brutal por un jugador que le podría costar 350 millones de euros, o más, este verano. Mbappé no renuncia a los 150 millones que tiene asegurados cobrar en el PSG la temporada que comienza, además de un salario de 70 netos (140 brutos).

El club francés quiere 200 millones por el traspaso y el jugador no renunciaría a su salario, por lo que al Madrid le costaría 340 millones ficharlo a la espera de que la madre del jugador, Fayza Lamari, exija alguna cantidad más en ese afán recaudatorio que ha demostrado con los dirigentes del club francés.

NI LA CHAMPIONS, NI EL BALÓN DE ORO

Mbappé empieza a ser mirado desde el Madrid como un capricho demasiado caro. Desde 2017 Florentino ha ido armando un nuevo equipo fichando jóvenes promesas que se han asentado en el equipo. Mbappé era una de esas apuestas, pero prefirió irse a París. Empiezan a pensar que está muy bien allí, y que poco a poco han dejado de necesitarlo con la irrupción de Vinicius, o la consolidación de Valverde, Camavinga o Rodrygo, a los que se suma este verano Bellingham, Brahim e incluso Güler. Acaso falta un goleador y ese sería Haaland, para lo que tiene que reservar fuerzas para ficharlo en 2024 si el noruego decide salir del City.

Mbappé ha dejado de ser necesario para el proyecto que está construyendo Florentino Pérez, pese a reconocer que su fichaje completaría una súper plantilla. El presidente del Madrid ha perdido seis años intentando ficharlo (siete con este), tiempo en el que los blancos han ganado dos Champions y han tenido dos Balones de Oro (Modric y Benzema), algo que el francés no ha conseguido anteponiendo sus ambiciones económicas a las deportivas. El madridismo apoya al presidente de esperarlo gratis en 2024 y con condiciones, porque Mbappé dejó de ser un sueño el año pasado para convertirse en una pesadilla que no quieren repetir.