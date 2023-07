El ultimátum final del PSG a Mbappé

Tras la llegada de Luis Enrique, el club quiere zanjar el 'culebrón Mbappé' lo antes posible Al-Khelaïfi ha puesto una fecha límite para solucionar la firma de su nuevo contrato

La llegada de Luis Enrique a París ha removido la situación de Kylian Mbappé en el club. El técnico asturiano quiere ponerse manos a la obra con la planificación de la plantilla, y el plan de Al-Khelaïfi es quitarle cuanto antes el 'marrón' del 'culebrón' con el delantero francés. Le han ofrecido un nuevo 'ultimátum', que podría ser el último.

"Una semana o dos, como máximo"

Esa es la fecha límite que le han impuesto al francés. Si no acepta la oferta de un nuevo contrato con el PSG, deberá salir. No se plantean otro escenario en el club. Es una situación que con el paso de las semanas se va poniendo cada vez más fea, y Al-Khelaïfi quiere zanjar el tema lo antes posible. Ahora Luis Enrique también.

Luis Enrique, nuevo entrenador del PSG | PSG

“Kylian debe decidirse en una semana o dos como máximo. Si no firma un nuevo contrato, la puerta está abierta”, decía el jeque catarí en su 'amenaza'. “Me quedé completamente sorprendido cuando me enteré de que Mbappé quiere irse gratis en 2024. Es un gran chico, un caballero, así que irse gratis, debilitando al club más grande de su país, ese no es él. Me sorprendió y me decepcionó”, dijo Al-Khelaïfi durante la presentación de Luis Enrique.

El asturiano, por su parte, está a la expectativa sobre lo que puede acontecer en los próximos días. Desde París creen que su llegada puede calmar las aguas y hacer replantearse a Mbappé su decisión definitiva. Por ahora, toca esperar.

"Tiene contrato pero veremos lo que puede pasar. En este mundo nunca sabes que puede ocurrir. Sea como sea estamos confiados en montar un equipo competitivo e ilusionante. Lo que hablamos el presidente y yo, no le interesa a nadie más", agregaba Luis Enrique en rueda de prensa.