La insinuación del hijo de Negreira que enciende al madridismo

Nueva polémica por las últimas declaraciones de Javier Enríquez Romero, hijo de Enriquez Negreira, exnúmero 2 del CTA.

En un último vídeo compartido en su perfil en TikTok, Enríquez Romero ha recordado que trabajó para el FC Barcelona, del mismo modo que lo hizo para el Girona y el Atlético de Madrid, una afirmación desconocida hasta la fecha.

Pese a la sorprendente declaración, el problema se ha desatado cuando, antes de finalizar el vídeo, el hijo de Negreira ha dejado entrever que también lo había hecho para el Real Madrid, una insinuación que ha encendido al madridismo en redes sociales y a parte de la prensa que cubre al club blanco: "He trabajado para el Barça, para el Atlético de Madrid y el Girona, entre otros.. Ahora me falta el Madrid, ¿o no?".

De momento, ni Atlético de Madrid ni Girona ni Real Madrid se han pronunciado sobre estas declaraciones.

RELACIÓN CON EL BARÇA

Javier Enríquez Romero manifestó en su día ante la Fiscalía que su relación con el Barça empezó en 2013 —bajo el mandato de Sandro Rosell— y que desde 2015 empezó a realizar los informes arbitrales. Esa relación terminó en 2018, el mismo año en que su padre dejó de ser vicepresidente de los árbitros.

Entre la documentación que aparece en el sumario del 'Caso Negreira', constan informes sobre los colegiados que iban a arbitrar al Barça. En esos documentos, se incluían datos personales sin relación con su forma de arbitrar. Eran informaciones sobre sus “estudios, hábitos, costumbres, gustos y aspecto social”. Cuando le preguntaron por qué incluía estos detalles en un informe arbitral, Enríquez Romero contestó que era “para indicarle al club cómo puede atender mejor al árbitro”.