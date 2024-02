A Tebas le gustaría que el Barça fichase a Klopp o Mourinho

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha repasado la actualidad futbolística en una entrevista al periodista Fabrizio Romano con varios temas relacionados con el Barça.

Tebas se ha referido al relato de que LaLiga está adulterada y el ruido arbitral que acompaña a los partidos de Barça y Real Madrid. "Lo primero que hay que decir es que LaLiga no está adulterada. Ni Xavi ni Laporta, en realidad, creen en algo así", empezó diciendo.

Uno de los temas que se le preguntó es sobre el nuevo entrenador que prefiera para el Barça y Tebas lo tiene claro: "Ojalá venga uno de los mejores entrenadores del mundo. Klopp o Mourinho o otros. Que todos los mejores vengan aquí", sentenció.

"Vivimos un momento de mucha tensión que no había visto yo nunca con los periódicos de Madrid y de Barcelona. Lees lo que se dice de las jugadas conflictivas y ves dos posiciones absolutamente diferentes. Vivimos mucha controversia, mucha tensión; enfoco ese discurso en esta situación. También es verdad que el tema Negreira, que es lo peor que le ha pasado al futbol español, está contribuyendo a la tensión".

Las opciones de fichar del Barça

Tebas también se ha referido a la situación de fairplay financiero que vive el Barça y cómo se presenta el mercado de este verano. "El Barça tiene deberes que hacer si quiere acceder al mercado. Si no, estará sometido a ventas de jugadores para llegar a la regla 1-1, pero para eso todavía le quedan deberes por hacer. El Barça tienes dos pagos pendientes por el tema de Libero Football Finance AG, que les puede limitar muchísimo más el mercado de verano".

Al presidente de LaLiga también le han preguntado por el regreso frustrado de Messi al Barça. Una posibilidad que pensó que podía concretarse. "Personalmente por las ganas de Messi y del Barça pues lo vi cerca. Cuando existe ese cariño, muchos temas económicos quedan aparte. Lo vi posible. Lo vi cerca. Estoy seguro de que a Messi le hubiera gustado retirarse en el Barça", apuntilló.

Tebas se ha mostrado, asimismo, optimista con la posibilidad de que Mbappé llegue este verano a LaLiga. "Cada día que pasa le sumo un porcentaje más, porque no renueva. Mbappé con 26 años lo que debe buscar es un club con mucha marca internacional y se pueda construir un nombre internacional como ha ocurrido con Cristiano, como ha ocurrido con Messi. El PSG aún no tiene ese tipo de marca. Se tiene que pregntar: ¿Qué club me puede ayudar a ser una figura del deporte durante muchos años?".