Endrick: "Sé que el alcohol no es para mí"

El futuro ‘9’ del Real Madrid apareció en un canal de YouTube de Brasil llamado 'CazéTV' para hablar sobre algunos asuntos relacionados con su vida personal y su entorno. "No quiero beber porque lamentablemente, con las cosas que he vivido en mi familia, sé que el alcohol no es para mí. Salir a comprar ropa sí. Mis padres me controlan si gasto mucho, sobre todo en videojuegos", explicó el futbolista del Palmeiras.

"Odio las discotecas, odio ir de fiesta"

Endrick ya explicó en TNT Sports Brasil que "para ser sincero... odio las discotecas, odio ir de fiesta, prefiero salir al restaurante con mi familia. Ni siquiera me gusta saber lo que gano, cuánto voy a ganar, ni los años del contrato... Yo sólo quiero jugar al fútbol. No encaja con la persona que quiero ser y no encaja con lo que Dios quiere para mí".

Por otro lado, de una forma muy sentida, contó cuál verdaderamente es su gran sueño: "Tener mi propia familia, para mí es algo realmente importante. Ese es mi sueño personal", añade.

También habló sobre su 'hobby': "Cuando cumpla los 18 años quiero conducir. Me gusta mucho conducir en los karts. La primera cosa que quiero hacer es tener mi coche. Ahora mi novia conduce para mí. Tiene un Golf GTI que acelera mucho"

"Será el nuevo Pelé, el nuevo Ronaldo..."

Endrick es reconocido en su entorno por ser un chico centrado y con las metas muy claras. A sus 17 años todo le ha venido de golpe y en Madrid hay muchas expectativas con el jugador: "Ahora tengo una gran responsabilidad, voy a aguantar la presión porque sé que puedo ayudar a mi familia y también quiero incentivar a otros jóvenes", apuntó el futbolista.

El brasileño reconoció además que no le gusta ser comparado con las leyendas del fútbol brasileño: "Hay cosas que ocurren y hay personas que hablan y dicen, es el nuevo Pelé, el nuevo Ronaldo... Yo quiero ser Endrick y para mí lo que se hable no me importa".

Endrick, que alcanzará la mayoría de edad el 21 de julio, cuando firmará como nuevo jugador del Real Madrid y se incorporará a la pretemporada del conjunto blanco, está concentrado ahora con Brasil para preparar el Preolímpico sudamericano.