La sanción que le podría caer a Melero

Los jugadores del Almería acabaron muy indignados por las decisiones de Francisco Hernández Maeso tras el partido en el Bernabeu, que acudió hasta tres veces al VAR en la segunda parte para pitar un penalti a favor del Real Madrid anular un gol a Arribas y validar un gol de Vinícius. El que más mostró su enfado fue Melero, que habló en los micrófonos en zona mixta y cargó duramente contra lo sucedido: "No se ha podido hacer más desde fuera para meterles en el partido", indicó el centrocampista del Almería.

El centrocampista rojiblanco manifestó: "Nos vamos con la sensación de que nos han robado el partido. Así de claro. No se ha podido hacer más desde fuera para meterles en el partido. El penalti, el gol con la mano, que hace el gesto, el gol anulado por un forcejeo... Estamos a años luz de ser la mejor liga del mundo", decía Gonzalo Melero.

Y es que las decisiones arbitrales que se cometieron en el partido han sido el punto de debate de este lunes. Melero, uno de los afectados del Almería, lamentaba la derrota: "Me cuesta decirlo y me jode, pero no hay por donde cogerlo. Ya van varios este año y si no te quejas no te ayudan. Nunca hemos dicho nada, pero lo de hoy pasa todos los límites. Después del esfuerzo, la situación en la que estamos, hacerlo todo, el palo de que te marquen el primero como te lo han metido, marcar y que te lo vuelvan a anular... el fútbol español está a años luz de la Premier League", sentenció el jugador del Almería.

Será denunciado por el CTA

El CTA pretende denunciar ante el Comité de Competición las declaraciones de Pubill, Edgar y, sobre todo, de Gonzalo Melero, al terminar el encuentro.

Según dice el artículo 106 del Código Disciplinario, como indica Onda Cero, relativo a las "Declaraciones a través de cualquier medio sobre los miembros del colectivo arbitral o miembros de los órganos de garantías normativas".

El castigo parte de un mínimo de 4 partidos y podría llegar hasta los 12 encuentros de suspensión junto con una multa accesoria entre los 601 a 3.005,06 euros.