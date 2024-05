Isabel Rábago responde a la pregunta que todos nos hacemos tras el despido de Ángel Cristo en Supervivientes

Finalmente, la organización de Supervivientes 2024 ha decidido , hijo de Bárbara Rey y de Ángel Cristo, después de haber traspasado el perímetro de seguridad para forzar la expulsión sin pagar la penalización.

Una teoría con la que está de acuerdo Isabel Rábago, colaboradora de Vamos a ver, tal y cómo ha explicado en el matinal esta misma mañana:

"Si me ciño a lo que he visto y he escuchado, Ángel Cristo quería hacer eso, sabía cuáles eran las consecuencias y tengo clarinete que estaba buscando la solución que se le da", en referencia a la expulsión.

La colaboradora de Vamos a ver añade que Ángel nunca se paró a pensar en el equipo; fue un acto de egoismo y un reto a la organización: "lo hace, se esconde, mantiene a la organización en vilo y asume las consecuencias porque quiere largarse y que le expulsen".

El programa ha recordado que Arkano también quiere marcharse del programa, pero en ningún momento ha puesto en peligro su integridad ni la de sus compañeros.

Finalmente, Isabel Rábago ha recordado un detalle que muchos han pasado por alto, el instante en el que Ángel Cristo se sube a la lancha para marcharse y le dice al programa: "me habéis encontrado porque habéis querido". Para la colaboradora, una muestra más de que el concursante abandonó el perímetro de seguridad para acabar su paso por Supervivientes 2024.