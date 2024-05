Ganó Pasapalabra y ahora vuelve para hablar sobre los impuestos que debe pagar quien se lleva el bote

Óscar Díaz ha sido el último concursante de Pasapalabra en llevarse el bote, más de 1,8 millones de euros que no serán íntegros para él. Como el resto de participantes que han ganado un premio tan elevado en el formato, una buena parte de este dinero acabará en las arcas de Hacienda en forma de impuestos. Para algunos, un robo; para otros, una necesidad ya que de estos impuestos se pagan los servicios públicos a los que tenemos acceso, tales como sanidad, educación o cultura.

Una de las personas que ha hablado acerca de los impuestos que pagó por su triunfo en Pasapalabra ha sido Rafa Castaño, el joven que ganó el bote frente al legendario Orestes. En una entrevista que ha mantenido Óscar Díaz con Julia Otero en Onda Cero, el reciente triunfador ha recibido la visita de su amigo Rafa y este ha dejado poso con una frase que debemos marcarnos con fuego:

"En el momento en el que vives en sociedad te tienes que someter a una serie de obligaciones", asegura el joven, añadiendo que "creo que tu aportación es buena porque no sólo favorece a otras personas, también a ti".

Rafa Castaño ha recordado que este pago de impuestos permite reducir la desigualdad existente en la sociedad, y lo dice con conocimiento de causa porque él ha pagado 1 millón de euros en impuestos: "a mí me encanta, no solo pagar impuestos, si tengo mucho dinero, también recordar que no estoy solo en este mundo".