El duro mensaje de Al Khelaifi al Madrid por Mbappé

El presidente del PSG deja abierto el futuro del jugador y pasa del comunicado del Madrid Sus palabras dejan entrever que hay opciones de renovación

El presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, no suele hablar de mercado pero ha lanzado un serio aviso al Madrid sobre el futuro de Kyllian Mbappé. En una entrevista concedida a 'La Gazzetta dello Sport' con motivo del Milan-PSG, el dirigente parisino dejó más abierta que nunca la continuidad del francés. "Kylian es el mejor del mundo, sin duda. Es genial. Tiene efectos positivos para nuestros jóvenes y tenemos claro que construimos nuestro futuro con él".

Al Khelaifi ninguneó al Madrid y habló sobre el comunicado que realizó el club blanco el pasado sábado negando negociaciones con Mbappé para ficharle libre en verano. "No he visto el comunicado del Madrid ni lo he leído. A nosotros solo nos interesa nuestro trabajo y no lo que hagan los demás".

El presidente del PSG fue muy elogioso con Mbappé dejando claro que es patrimonio de presente y de futuro del PSG. "Kylian es un jugador que está en una forma impresionante y que sigue demostrando cada semana. Es el mejor jugador del mundo y no hay más que decir. Ha jugado a su edad dos finales del Mundial y ha conseguido marcar un hat-trick en una de ellas. Para nosotros es un jugador importantísimo por todo lo que significa".

Las palabras de Al Khelaifi dejan claro que el PSG está totalmente en la batalla por retener al jugador y aún no tiran la toalla. La negociación para la renovación sigue abierta a pesar de que los medios franceses aseguran que hay muy pocas posibilidades de que el jugador acabe ampliando su contrato por una temporada más. El Madrid también duda de su incorporación por el alto coste de su ficha, lo que supondría un problema de convivencia dentro del vestuario.