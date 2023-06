¿Qué dorsal lucirá Bellingham en el Real Madrid?

El inglés siempre ha lucido el número 22 en sus camisetas, que en el Real Madrid lleva Rüdiger Con la selección de Inglaterra también ha utilizado el icónico número 10

Jude Bellingham aterriza en el Real Madrid por un fijo de 103 millones de euros que se puede ver incrementado en otros 30 millones aproximadamente a raíza de las famosas -y opacas- 'variables'.

Una cantidad desorbitada por una joven promesa que tiene ante sí el primer dilema: ¿Qué dorsal lucirá en el conjunto de Florentino Pérez?

Bellingham siempre ha utilizado el número 22 en sus camisetas desde que debutara con el Birmingham City con apenas 16 años, aunque con la selección inglesa también ha lucido el icónico 'diez' en ocasiones.

Mike Dodds, uno de sus primeros técnicos en las categorías inferiores del Birmingham, señaló en 'The Athletic' las razones para lucir ese número 22: “Un día me comentó que quería ser un número 10. Yo le contesté: “Creo que puedes ser un 22″. Puso una cara de asombro y me preguntó que qué quería decir con eso. Le volví a contestar: “Puedes ser un número 4, puedes ser un número 8 y también puedes ser un número 10. Alguien que pueda hacer de todo: iniciar la jugada desde atrás, romper líneas, llegar al área y marcar goles. La suma de los tres números, 4, 8 y 10, suma 22".

En el Real Madrid, sin embargo, lo tendrá complicado si quiere mantener su número icónico, ya que el dorsal 22 lo luce Antonio Rüdiger desde la pasada temporada. En los últimos días, Vinicius ha heredado el 7 de Eden Hazard, y Rodrygo el 11 de Marco Asensio. Quedan libres el 9 de Karim Benzema y el 24 de Mariano, pero podría haber una 'negociación' con el peculiar zaguero germano.

Bellingham y su dorsal: Hagan sus apuestas.