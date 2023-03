Courtois no quiere un 'grande' para cuartos

"El año pasado tuvimos la 'mala suerte' de que nos tocara uno, pero también es bonito", dijo el belga tras la victoria contra el Liverpool "Si no ganamos, el título sería más difícil. Justo antes del parón hay que ganar", señaló sobre el próximo partido contra el Barcelona

El belga Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, consideró que en la victoria 1-0 contra el Liverpool el conjunto blanco demostró "autoridad y madurez" para no confiarse con el 2-5 del partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de fútbol.

"Ellos supieron en la ida que si iban demasiado locos les podíamos ganar a la espalda. Hoy demostramos mucha autoridad y madurez de jugar nuestro partido y esa fue la clave para nosotros", dijo el guardameta belga en Movistar+.

"Ha sido un buen partido nuestro. Ellos han intentado crear ocasiones. La primera no era muy difícil, pero la otra de Darwin, no sé si iba dentro o fuera, pero había que meter la mano. Hasta que no llegó nuestro gol, ellos estaban en el partido; pero cuando llegó sabíamos que íbamos a pasar seguro", analizó.

Courtois no se decantó por ningún rival para cuartos.

"Hay que respetar a cada equipo que ha pasado. Veremos quién nos toca. El año pasado tuvimos la 'mala suerte' de que nos tocara un grande; pero también es bonito", declaró.

Por último, el portero belga comentó la necesidad que tienen de ganar el domingo al Barcelona, del que están a nueve puntos de diferencia en LaLiga Santander.

"Si no ganamos, el título sería más difícil. Justo antes del parón hay que ganar. Tenemos que ganar", comentó Courtois.