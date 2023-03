El 1x1 del Real Madrid ante el Liverpool

No ha habido milagro del Liverpool, que ha salido con todo pero que no ha podido ni marcar ni ganar en el Santiago Bernabéu Los de Ancelotti han gozado de las mejores ocasiones y ha decidido un gol de Benzema

El Real Madrid dejó sentenciado su pase a los cuartos de final en el partido de ida. Era prácticamente imposible que el Liverpool pudiera remontar el 2-5 que les endosaron en Anfield porque los blancos son un equipo que no se deja sorprender demasiado en la Champions. Y menos en su estadio.

Los de Kloop salieron con cuatro delanteros pero ni así han podido irse del Bernabéu con un gol en su casillero. Han salido con intensidad y han tenido ocasiones pero se han encontrado con un Courtois inspirado.

Con el paso del tiempo, el Madrid ha empezado a controlar más el juego y ha puesto en aprietos a Alisson en más de una ocasión. El portero del Liverpool ha mantenido abiertas las esperanzas de su equipo con paradas clave ante Vinicius o Valverde en el primer tiempo.

En la segunda mitad, los blancos han podido marcar más de un gol. Pero solo ha estado acertado Benzema, que después se ha marchado del campo con molestias.

Este es el 1x1 de los jugadores del Real Madrid contra el Liverpool:

6

Carvajal, defensa

Correcto

Cometió alguna pérdida peligrosa pero en líneas generales no sufrió demasiado por su banda. Tampoco pudo profundizar mucho y no tuvo excesiva presencia ofensiva. Se nota que no está en su mejor momento de forma.