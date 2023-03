El Madrid se gana los cuartos ante un Liverpool sin alma

La primera mitad fue de ida y vuelta con un Courtois muy destacado Benzema marcó cuando los de Jürgen Klopp ya se habían rendido

No hubo milagro ni nada que se le asomara. El Liverpool le planteó un partido abierto al Real Madrid, pero estos 'reds' no tienen alma. Jürgen Klopp sigue sin encontrar la fórmula ante los blancos, que ya están en cuartos y esperan rival este viernes. Benzema marcó un gol que no hizo más que certificar lo que todos ya sabían: que los de Ancelotti iban a seguir adelante.

FICHA TÉCNICA Champions League MAD 1 ________________ 0 LIV ALINEACIONES Real Madrid Courtois; Carvajal (Lucas Vázquez, 86'), Militao, Rüdiger, Nacho; Modric (Ceballos, 81'), Camavinga, Kroos (Tchouameni, 84'); Valverde, Benzema (Rodrygo, 81') y Vinicius (Asensio, 84'). Liverpool Alisson; Alexander Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson (Tsimikas, 91'); Fabinho, Milner (Chamberlein, 73'), Gapko (Carvalho, 91'); Salah, Diogo Jota (Elliott, 57') y Darwin Núñez (Firmino, 57'). Gol 1-0 M.78 Benzema. Árbitro Felix Zwayer (Alemán). Amonestó al técnico del Liverpool, Jürgen Klopp (72') y Tsimikas (93'). Incidencias Partido de la vuelta de los octavos de final de la Champions League disputado en el estadio Santiago Bernabéu.

Un toma y daca. Así fue una primera mitad con escaso centrocampismo y muchas llegadas y en la que se contabilizaron tres ocasiones claras por equipo. El Liverpool salió con un once muy ofensivo consciente de que tenía que ponerse manos a la obra desde el inicio. Prácticamente, cuatro atacantes, con Gapko por delante del doble pivote Fabinho-Milner y línea de tres arriba, con Salah y Darwin tirados más a los costados, y Diogo Jota de falso '9'.

Madrid y Liverpool, sin ataduras

El Madrid respondió al reto del partido a ida y vuelta, pues así es como se siente más cómodo. También, todo hay que decirlo, por la tranquilidad que le dio tener tres goles de ventaja y la seguridad que impone Courtois, que a los seis minutos ya evitó la primera de los 'red, tras irse Salah de Rüdiger, ver a Darwin y toparse el uruguayo con la rápida salida del belga.

Ancelotti dispuso un once clásico en el que Camavinga evidenció que su sitio está en el centro del campo. Un robo suyo dio paso a una triangulación que evitó Milner. Alisson apareció primero para blocar un empalme de Kroos y después, el remate a bocajarro de Vinicius, que tuvo en Alexander-Arnold un marcador muy cómodo de superar.

La mejor de los blancos, un zurdazo de Camavinga que se estrelló en el travesaño. Modric también lo probó, pero se fue alta. Buen nivel de los centrocampista del Real Madrid en el primer tiempo.

Courtois desespera a los ingleses

Cuando los blancos se destensaron, llegaron dos buenas acciones 'red' pero en ambas emergió la figura agigantada de Courtois. La primera, tras recortar Darwin y disparar cruzado. El belga puso los guantes para desviar, como también después en un remate, éste menos claro, de Gapko.

Sin tener el control del partido, con las imprecisiones en aumento, pero tampoco sin sufrir en exceso ni sentirse acorralado, el Real Madrid se fue a los vestuarios con la ventaja impoluta, poniendo muy cuesta arriba la reacción inglesa.

Continuó desbocado el partido tras la reanudación. Con el Liverpool dejando cada vez más espacios, también fruto de la desesperación, tuvo en sus botas el primero Valverde, nublado cuando se quedó solo ante Alisson. Tampoco pudo aprovechar Benzema el rechace.

Benzema, gol y sustitución

El Real Madrid encontró recursos en los desplazamientos en largo y quien no lo vio nada claro fue Klopp. No por tener más delanteros se ataca mejor y decidió reforzar la medular con Elliott y jugar con un '9' más puro como Firmino.

Pero nada le salió a un Liverpool 'capaz' de dar cuatro toques dentro del área y no chutar. El Madrid parecía no querer marcar y guardarse los goles para el clásico, pero ante las facilidades atrás de los de Klopp, casi que no tuvo más remedio Benzema, tras un pase desde el suelo de Vinicius, de enviar el balón a la red a puerta vacía. Se hizo daño el francés en la acción y fue sustituido poco después por Rodrygo.

No podía faltar el VAR ni las imágenes de Klopp entre la hilaridad y la decepción, exhibiendo su blanca dentadura. Zwayer no pitó manos de un Tsimikas que en dos minutos casi propicia un penalti y vio una amarilla por codazo a Ceballos. El colofón de un triste Liverpool.