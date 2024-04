La confesión de Valverde sobre la eliminatoria de Champions contra el City

El futbolista del Real Madrid Fede Valverde ha concedido una entrevista a ESPN Uruguay en la que ha repasado el estado de forma de su equipo, ahora que llega el momento clave de la temporada. Sobre todo, tras remontar al Manchester City en los cuartos de final de la Champions League.

“¡En mi vida creo que había acabado un partido tan cansado! Lo comentaba con mi familia, de cabeza sobre todo. El no tener la pelota y defender la mayoría del tiempo siempre cerca de tu arco te genera un cansancio extremo y te hace vivir el fútbol de otra forma, pero gracias a Dios se pudo clasificar”, ha reconocido.

El uruguayo, por ello, no fue uno de los que se atrevieron desde los once metros en la tanda de penaltis. “En los penales sufrí bastante, nunca había pasado por una eliminatoria tan importante por una definición por penales, ganarla fue muy lindo. Decidí no lanzar en la tanda por cansancio y porque creo que en esos momentos lo más importante es la cabeza. Si uno no se siente bien, no va a ser menos futbolista por decir la verdad. Y creo que en ese momento también hay que sacarse ese orgullo y ese ego, y si no estoy preparado para este momento se lo dejo a otro compañero”, ha argumentado.

No es la primera vez que el Madrid obra el 'milagro' de esta manera, sobre todo en la Champions League. ¿El motivo? “Por el escudo más que nada, por siempre estar peleando y saber que siempre hay que confiar hasta lo último, que se puede contra cualquier rival. Siempre el Madrid es el Madrid y lo hemos demostrado en esta Champions”, ha respondido el futbolista.

Para Fede Valverde, Carlo Ancelotti es "la persona más importante que tengo hoy por hoy dentro del fútbol. No solamente por todo lo que me brinda a mí a nivel de fútbol, sino por todo lo que me brinda a nivel humano, siempre preguntando si yo y mi familia estamos bien, eso es lo más importante. Es tan cercano que te hace sentir como si fueras un familiar. Y creo que esos técnicos o esas personas dentro de un club son siempre importantes”.