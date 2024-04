Manchester City - Real Madrid: goles, resumen y resultado del partido de Champions League

Lunin: "Nos la jugamos con Bernardo Silva y ha salido bien"

El análisis del héroe de la noche, Lunin:

"Estoy agotado, porque nunca he tenido un partido de esta exigencia en mi carrera. Gracias al equipo, que ha sufrido y peleado".

"Preparamos todos los jugadores que tiran penaltis. Había que arriesgar con uno y ha salido bien. Había tres opciones para quedarse quieto y hemos elegido Bernardo".

"Hay partidos que hay que sufrir. No siempre se puede jugar con el balón. No siempre se puede ser el mejor equipo. Es una gran experiencia. El equipo ha hecho un gran esfuerzo. No puedo imaginar correr como lo han hecho ellos ni cinco partidos".

"El hombre del partido es el equipo. Me han ayudado el entrenador y los compañeros a parar los penaltis".