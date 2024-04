Kane afina la puntería antes de recibir al Real Madrid

Sin la necesidad de hacer un gran partido, el Bayern de Múnich se impuso al Eintracht de Frankfurt en el último encuentro antes de enfrentarse al Real Madrid en las semifinales de la Champions League.

Lo hizo con dos tantos de Harry Kane, el primero con un remate con la derecha desde el interior del área tras una gran jugada de Lainer y el segundo transformando un penalti cometido sobre el veterano Thomas Müller, que podría ser titular el martes si Tuchel no recupera a alguno de los tocados. Kane, goleador ante el Eintracht, es la gran esperanza del cuadro alemán en la eliminatoria europea. Suma 42 goles esta temporada, 35 en la Bundesliga con los dos logrados esta jornada.

El técnico del Bayern, Thomas Tuchel, con poco en juego, pues la Bundesliga ya tiene al Bayer Leverkusen como campeón, pensó en el Real Madrid aunque lo negase en la previa. Lleva días más pendiente de las lesiones que de otra cosa y dio descanso a algún titular como Davies. De todos modos, no pudo evitar que Lainer cayera lesionado antes del descanso.

Tuchel, para el martes, espera recuperar a algunos de los jugadores importantes que no estuvieron ante el Eintracht por diferentes razones. Upamecano y Musiala causaron baja en el partido de este sábado, mientras Gnabry, Sané y Coman se recuperan de sus respectivas lesiones. El objetivo es que todos, con la excepción de Coman, puedan entrar en una lista de convocados en la que también estará el neerlandés De Ligt. Tuchel dejó al central en el vestuario en el descanso para no correr ningún riesgo con unas pequeñas molestias que tenía, pues la Champions es la última bala que le queda al Bayern para no acabar en blanco la temporada.