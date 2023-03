La confesión de Iturralde González sobre Florentino Pérez

Real Madrid Televisión cargó contra las decisiones que tomó cuando era árbitro y le acusa ahora de atacar al club blanco El viscaíno explicó que el presidente madridista le llevó a una habitación aparte, presionándole para que pitase igual que al Barça

Guerra abierta entre el Real Madrid y el exárbitro Eduardo José Iturralde González. El vizcaíno, un habitual del programa 'Carrusel Deportivo' de la 'Cadena Ser', salió en defensa de Clos Gómez tras un vídeo de Real Madrid TV en el que acusaban al actual director del VAR de haber perjudicado a la entidad blanca cuando pitaba partidos del cuadro blanco.

Tras sus declaraciones, el canal oficial de la entidad blanca elaboró un nuevo reportaje de casi cuatro minutos en el que repasaba algunos de los errores que el colegiado cometió en perjuicio del Real Madrid cuando estaba en activo. "Este es Iturralde González, el árbitro que se ha quitado la careta por fin y ahora se dedica a atacar al Real Madrid desde los medios de comunicación", apunta RMTV.

Sin pelos en la lengua, Iturralde González explicó en antena que durante el partido que dirigió entre Real Madrid y Deportivo de la Coruña (6-1), correspondiente a la temporada 2010/11 fue interpelado por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Este le instó a llevarle a una habitación aparte dentro de las instalaciones del Santiago Bernabéu, pero el colegiado se negó a hacerle si no estaban sus asistentes.

El máximo mandatario de la entidad blanca le comentó: "Si yo solo os pido una cosa a los árbitros, que me pitéis igual que al Barça". 'Itu' le preguntó si se trataba de una broma y al responderle que "no", dio por finalizada la conversación y a la media hora ya estaba en conocimiento del Comité Técnico de Árbitros (CTA). También añadió que no hubo sanción alguna. "No hay ningún árbitro corrupto porque estamos por encima de esta gente", apostiló finalmente.