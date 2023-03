Iturralde: ''Me arrepiento de lo que dije. Estuve muy comedido, fui cauto''

El ex árbitro hizo unas declaraciones en las que se posicionaba sobre la acusación del Real Madrid a Clos Gómez y el Caso Negreira ''No quiero decir más, sólo que puedo tener el perfil mucho más alto: pero cada cosa a su tiempo, cuando abran diligencias'', afirma

Eduardo Iturralde González, ex árbitro de Primera División, defendió a Clos Gómez tras un vídeo de Real Madrid TV en el que acusaban al actual director del VAR de haber perjudicado a la entidad blanca cuando pitaba partidos del cuadro blanco.

Sus declaraciones causaron polémica, pero en cuanto ha podido ha enfatizado sus declaraciones e incluso ha afirmado que fue ''muy comedido''. Iturralde ha declarado en el Carrusel Deportivo de la SER que se arrepiente de lo que dijo, pero porque fue muy conservador.

Ha ido más allá y ha querido justificar sus declaraciones: ''Fui muy conservador, muy cauto, de perfil bajo, en mis declaraciones. Pero no quiero decir más, sólo que puedo tener el perfil mucho más alto: pero cada cosa a su tiempo, cuando abran diligencias", refiriéndose al Caso Negreira y a la acusación que envuelve al Fútbol Club Barcelona.

Iturralde González, además, ha señalado a algunos medios de comunicación y su cobertura informativa con respecto a la polémica de los árbitros: ''Hay algunos medios de comunicación que abren sus portadas diciendo que se ha corrompido a los árbitros. Esto es intoxicar a la gente: no se ha demostrado''.

''Esto es una falacia, no se va a demostrar porque yo sé que hay muchos periodistas que esperan que salga un árbitro diciendo que estaban corrompidos. Pero se lo van a tener que comer porque no van a demostrar que hay un árbitro corrompido. Que hay un golfo que se ha llevado siete millones es cierto y eso lo van a demostrar, pero no que ha habido un árbitro corrupto'', añade en su intervención.