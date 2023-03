Negreira está desaparecido... y no hay rastro del dinero

Negreira se escuda en una enfermedad, pero los pocos amigos que le quedan dicen que esta asustado por la investigación fiscal abierta Le ofrecen mucho dinero por la exclusiva de sus declaraciones pero sabe que si habla será peor

El protagonista principal del 'Caso Negreira' está missing. Es el hombre mas buscado de España en estos momentos. Tiene mucho que decir pero prefiere callar y esconderse. Negreira se escuda en una enfermedad pero los pocos amigos que le quedan dicen que esta asustado por la investigación fiscal abierta. Le ofrecen mucho dinero por la exclusiva de sus declaraciones pero sabe que si habla será peor. Está buscando abogado para defenderse mientras sufre la depresión del derrotado.

EL RASTRO DEL DINERO

Los investigadores judiciales del caso Negreira, tras leer los informes de la Agencia Tributaria, se van a centrar en el rastro del dinero cobrado. Su ex mujer dice que no entró en casa. Su patrimonio no se ha incrementado al nivel de lo percibido por el Barça. Lo cobraba todo con talones al portador que su secretaria convertía en billetes. ¿Pagó a algún árbitro? ¿Pagó comisiones a alguien? ¿Tiene el dinero en un zulo o en Andorra? La policía fiscal trabaja en varias pistas.