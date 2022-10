Calderón: "Hubiera estado bien tener a Mbappé pero no se acaba el mundo"

El expresidente del Real Madrid repasó la actualidad del club blanco "La Superliga es un proyecto que nació muerto y que nadie sabía a quién iba el dinero", apuntó

Ramón Calderón, presidente del Real Madrid entre 2006 y 2009, declaró este jueves que "hubiera estado bien tener" esta temporada al francés Kylian Mbappé aunque aseguró que "no se acaba el mundo" porque el equipo blanco tiene "jugadores extraordinarios".

Calderón analizó la actualidad del conjunto madridista y dio su punto de vista sobre Mbappé, que este mismo año pudo fichar por el Real Madrid pero optó por renovar y seguir en el París Saint Germain.

"En los planes de Mbappé no entra el Real Madrid o eso ha parecido. Es un jugador excepcional y no está aquí porque no sé llegó a un acuerdo. No se acaba el mundo. El Real Madrid ganó todo el año pasado y cuenta con jugadores extraordinarios", dijo Calderón, que apuntó que si pudiera "iría" a por el francés pero también a por el noruego Erling Haaland.

"Son dos jugadores excepcionales capaces de resolver solos un partido. A Mbappé hubiera estado bien tenerlo pero no se acaba el mundo. Es uno más. Lo gordo de esto es que anunciaran la fecha, la hora y el cómo de su presentación sin estar fichado. Eso es lo que no gustó a la afición del Real Madrid", confesó.

Calderón también dio su opinión acerca del proyecto fallido de la Superliga que encabezó el actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

"La Superliga se planteó en el peor momento, cuando había clubes que sufrían la pandemia. Es un proyecto que nació muerto y que nadie sabía a quién iba el dinero. Además se eliminaba la meritocracia, algo que en el deporte es fundamental. La Liga de Campeones se podrá mejora pero está muy bien. El Real Madrid ha ganado catorce y los jugadores quieren venir al equipo", concluyó Calderón, que acudió al club deportivo El Estudiante para participar en el 'Desafío Nacex', un torneo de pádel entre exjugadores del Real Madrid y Barcelona.