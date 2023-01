El ataque del Madrid, seco en 2023

Se critica a la defensa, pero el ataque lleva 4 goles en 4 partidos, 1,42 menos por encuentro de la media hasta que empezó el año Benzema lleva tres (2 de penalti) y Rodrygo, uno; Vinicius no marca desde el 30 de octubre y Valverde desde el 2 de noviembre

Se pone el foco en los errores defensivos del Real Madrid y es cierto. El equipo ha dejado de defender en bloque y con armonía por culpa de una presión descoordinada por falta de energía, que los rivales aprovechan para encontrar al compañero sin marca para llegar franco a las inmediaciones del área de Courtois. La temporada pasada ocurría algo parecido, pero la pegada equilibraba los partidos y asentaba las opciones para ganarlos. Esta sequía goleadora ha metido al equipo en un bache preocupante: ha marcado 4 goles en 4 partidos, 1,42 goles menos por encuentro de la media que llevaba hasta empezar el año (2,42).

En los cuatro partidos iniciales de 2022 el Real Madrid de Ancelotti marcaba 10 goles y en este de 2023 lleva solo 4; y encajaba 5 por 7 este año. Se da la circunstancia que los rivales de ambas temporadas son prácticamente los mismos: el Barcelona, el Valencia en ambas campañas, y el Alcoyano y el Getafe hace un año por el Cáceres y el Valladolid en el actual. En esta ocasión año ha ganado uno de esos cuatro partidos (Valladolid), con dos derrotas (Barcelona y Villarreal) y un empate (Valencia, ganado en la tanda de penaltis). Hace un año ganó tres (Barcelona, Valencia y Alcoyano) y perdió uno (Getafe).

MUCHO PEOR QUE HACE UN AÑO

Las diferencias son evidentes. El Madrid empezó el año 2022 hacia arriba y éste del 2023, hacia abajo. Marcó 6 goles más y encajó 2 menos que ahora. El equipo de Ancelotti de la temporada pasada mostró pegada para hacer frente a sus compromisos ganando 2-3 al Barça en la semifinal de la Supercopa de España frente a la derrota 1-3 de este año; ganaba 4-1 al Valencia en Liga en el Bernabéu frente el empate a uno en la semifinal de la Supercopa de hace unos días; goleaba 1-3 al Alcoyano y este año 0-1 al Cacereño en la Copa y perdía 1-0 en Getafe y ahora 2-1 en Villarreal en la Liga.

Ancelotti, además de la defensa, debe preocuparse por el ataque, por marcar goles porque lleva cuatro en cuatro partidos desde que comenzó 2023. Tres de ellos de Benzema, dos de penalti, que ha dejado atrás una lesión que le ha torturado más de tres meses, y el otro Rodrygo, que resolvió la eliminatoria de Cáceres con una genialidad. Vinicius no marca desde el 30 de octubre (1-1 ante el Girona en el Bernabéu), suma 561 minutos sin marcar; y Valverde, el falso extremo, no marca desde el 2 de noviembre, otros 603 minutos sin ver portería. Si los delanteros no marcan, los goles encajados ayudan a perder con más facilidad y, con ello, aparece la inseguridad y de ahí a una crisis de confianza.