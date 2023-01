La Supercopa deja un batallón de señalados en el Real Madrid

Ancelotti, Modric, Carvajal y Rudiger, los peor valorados tras la debacle en la final ante un Barça que los arrolló Mendy, Valverde, Camavinga, Vinicius y Benzema tampoco se salvan y sólo Courtois, Militao y Kroos dan la cara

El mal partido del Real Madrid en la final de la Supercopa ante el Barcelona dejó muy malas sensaciones por la actuación de los jugadores blancos, que suspendieron en bloque naufragando ante su máximo rival de siempre. Pero cuatro en especial son los señalados al sobresalir sobre el resto por su mala actuación. El primero, Ancelotti, que volvió a demostrar no tener alternativas a un plan que falla desde que comenzó el año. Y detrás Carvajal, Modric y Rudiger. Los dos primeros por sus bajas prestaciones, el tercero por sus limitaciones para sacar el balón jugado desde atrás.

Ancelotti sigue enrocado en el mismo plan que le salió bien el año pasado, pero que se le empieza a torcer sin buscar alternativas. El bajo estado físico de Carvajal, presa de los problemas musculares, y Modric, el jugador que más partidos lleva disputados esta temporada de la plantilla con 37 años, 22 con el Madrid y 10 con Croacia, los lleva a un estado de forma insuficiente para ser titulares en el equipo blanco. El lateral se muestra impreciso, mide mal llegando tarde a muchas acciones y errático en el pase. El centrocampista carece de su chispa habitual, de vigor creativo y defensivamente se muestra vulnerable por sus limitaciones físicas.

DESPLOME GENERAL

Ancelotti sigue confiando en ambos. En el caso de Carvajal, por no tener un relevo en el que confíe, con Odriozola marginado, que cubre con un extremo reconvertido como es Lucas Vázquez. Un buen parche, pero no una solución. La fe que tiene en el croata es infinita y contrasta con la que no tiene en Ceballos para sorpresa del madridismo. Rudiger, por su parte, recuerda cada vez más a Mendy, un buen defensa, pero con serios problemas con el balón. Xavi le adjudicó el papel de mover al equipo sacando el juego desde atrás y tapando al resto de sus compañeros, y el alemán se ahogó con sus carencias.

Los cuatro son los señalados del Clásico supercopero, pero no se libran del desplome general Mendy, Valverde, Camavinga, Vinicius y Benzema que hicieron un partidos por debajo de lo que se puede esperar de ellos. El lateral nulo con el balón, los dos centrocampistas sumisos a la presión culé y los dos atacantes se adornaron demasiado alejándose de la zona de peligro para recibir balones que la medular no les servía. Solo Courtois, Militao y Kroos se salvaron de la quema: el portero librando a su equipo de una goleada mayor; el central, imponiendo su físico y poderío y el alemán intentando poner orden en el caos.