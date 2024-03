Arda Guler, un talento desperdiciado en el Madrid

Arda Guler volvió a demostrar en Pamplona que tiene un talento innato para el fútbol. Intentó un gol imposible desde el centro del campo que acabó estrellándose en la madera causando una gran impresión. El turco destaca cada vez que juega, deja detalles, pero Ancelotti no cuenta con él y se está convirtiendo en un problemón para el Madrid porque el futbolista está cerca de estallar.

Las estadísticas hablan por si solas y Guler solo ha disputado 98 minutos oficiales esta temporada y solo sale al césped cuando los partidos están muy, muy sentenciados. Está claro que Ancelotti no confía en él a pesar de que con el turco siempre pasa algo en el campo.Provocó un penalti en Girona, marcó un gol ante el Celta, estrelló un balón al palo en la Copa y volvió a estrellarlo en Pamplona. Su calidad está fuera de toda duda, pero no juega.

Osasuna - Real Madrid - La ocasión de Arda Güler

Su ostracismo es ya una cuestión de estado en Turquía, dónde hay mucha indignación sobre su situación deportiva. Es el crack con más progresión del país en los últimos años y entienden que el club blanco está acabando con su carrera. De hecho, va a a ir a la Eurocopa por presión popular pero habrá que ver lo que juega porque llegará sin ritmo competitivo.

Ancelotti siempre ha sido muy duro en este tema. Entiende que Arda Guler es un fichaje estratégico de club para el futuro, pero que no se gestionó bien. Al chico lo engañaron dándole dorsal de primer equipo cuando no iba a tener oportunidades y el italiano no se ha dejado presionar para que juegue. Eso ha creado mucha frialdad entre el jugador y su entorno y el entrenador y algún encontronazo público que no ha gustado nada al cuerpo técnico.

El Madrid duda sobreel futuro de Guler. El futbolista quiere minutos y los quiere de blanco, mientras que Ancelotti sigue sin verlo claro. Hay ofertas de cesión encima de la mesa pero se temen que el turco no quiera regresar después de salir de Madrid. Una gestión que nadie entiende viendo la calidad del futbolista.