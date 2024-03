Barça - Nápoles / JAVI FERRANDIZ

Soñar con la Champions, algo que hace un par de meses parecía una quimera, ahora no es descabellado. Es un objetivo difícil y complicado, pero de golpe esta semana se han abierto tres ventanas a la esperanza. Tres circunstancias que inspiran confianza. La primera ventana se abrió el pasado martes cuando una gran actuación del equipo frente al Nápoles, con una primera parte de cine, puso en evidencia el verdadero potencial blaugrana con Cubarsi y Yamal como estrellas. La segunda ventana se abrió en el sorteo de cuartos cuando quedaron emparejados con el PSG, un rival que, Mbappe al margen, no inspira tanto miedo como otros que había en el bombo. Se trata de una eliminatoria que se puede afrontar cara a cara conscientes de que un Barça inspirado puede plantarse en semifinales siempre y cuando la defensa sepa atar corto al máximo goleador francés de la competición. Y la tercera ventana que nos permite soñar, repetimos soñar, que nadie crea que nos hemos bebido el entendimiento, es que si llegamos a semifinales, no nos encontraremos ni al campeón City, ni al siempre temido Madrid ni al Bayern de Herri Kane, los teóricos favoritos. Se abre un futuro europeo ilusionante.

La mediocre campaña en Liga, a distancia del Madrid y a remolque del Gerona, se convierte en un hándicap a favor llegada la fase culminante de la Champions. Los jugadores, con Xavi a la cabeza, tienen una magnífica oportunidad para rehabilitarse, para tapar bocas, para salvar la temporada con un buen papel en la máxima competición. Saben que son capaces de crecerse en los momentos importantes y no hay que olvidar que están a solo cuatro partidos de la final de Wembley. Como pueden comprobar, se dan todas las circunstancias para aspirar a una gesta soñada que a la vez sería un bálsamo determinante para la maltrecha economía del club.

Con este análisis en la mano, nos atrevemos a decir que hay más posibilidades en la Champions que en la Liga donde el Madrid no afloja como demostró ayer ganando con autoridad en Pamplona. Dicho en otras palabras, es más factible eliminar al PSG y al Atlético o Dortmund, que recuperar los once punto de ventaja que hoy llevan los blancos teniendo en cuenta que además toca visitar el Bernabéu. Soñar en Europa ya no es imposible. Con ello no queremos decir que se pueda descuidar la Liga donde el objetivo debe ser conquistar el segundo puesto y para ello es necesario ganar esta noche al Atlético de Madrid. Queremos decir que ante un Madrid que no cede, priorizar la Champions llegado el momento de la verdad parece aconsejable ya que hay abierta una puerta en el camino hacia la final de Wembley.