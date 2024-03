En el Madrid ya preocupa la actitud de Vinicius

No hay duda que Vinicius ha explotado futbolísticamente en el Madrid y su rendimiento es clave para los números que está haciendo el equipo blanco en la Liga. Deportivamente es intocable, pero en el club blanco comienza a preocupar su actitud sobre el césped ya que provoca mucha animadversión en todos los estadios y acaba por desquiciar al equipo. El brasileño parece incorregible y colecciona polémicas en las últimas temporadas.

Los números no fallan y tan efectivo es Vinicius de cara a puerta como en su colección de tarjetas. El delantero ya lleva 77 goles en partidos oficiales con el Madrid, con 42 cartulinas acumuladas, alguna de ellas roja. Desde el vestuario lo han intentado todo, pero el carácter del jugador es irritable y no entra en razón. En Pamplona lo tuvieron que cambiar para que no hubiera más incidentes.

Carlo Ancelotti tuvo que salir al paso al finalizar el encuentro y dejó claro que Vinicius debe mejorar en su actitud para controlarse más en el campo. Cree que lo conseguirá, pero no es la primera vez que el técnico tiene que llamarle al orden públicamente. Y es que en el club blanco consideran que el Madrid sale perjudicado a nivel de imagen y, deportivamente, también puede ser peligroso por los ambientes que reciben en todos los estadios.

Tanto Ancelotti como sus compañeros han habladocon Vinicius y en el campo intentan protegerle hasta que el brasileño explota. En Pamplona se las tuvo con el árbitro, con varios jugadores de Osasuna y con el banquillo. El público lo pitó y lo insultó desde el calentamiento y en el Madrid consideran que no es normal ya que sucede semana sí semana también.

La cartulina amarilla, totalmente evitable en Pamplona al protestar una falta absurda, dejará a Vinicius fuera del partido ante el Athletic, que podría ser vital para la Liga. Los de Ernesto Valverde irán a por todas porque quieren entrar en Champions y el Madrid sabe que no puede fallar antes del Clásico. Vinicius no estará y deberá parar casi un mes por el parón de selecciones.

El futuro también llena de preocupación al Madrid porque la llegada de Mbappé podría provocar algún problema para Vinicius. Ahora es el rey de la delantera, pero el brasileño deberá tener un rol más secundario con el francés y habrá que ver emocionalmente como reacciona. No sería descartable que si la compenetración y la convivencia no es buena, el brasileño opte por salir en algún momento. Ofertas no le van a faltar porque se ha convertido en uno de los mejores jugadores ofensivos del mundo.